José Manuel “Medela”: “Siempre lo digo: Soy un gallego que lleva 48 años de vacaciones en Venezuela”

Lo primero que José Manuel Álvarez se llevó de Galicia cuando emigró a Venezuela fue un apodo: “Medela”, que heredó de su abuelo paterno, nombre por el que aún hoy lo conocen al otro lado del Atlántico y por el que lo siguen recordando en O Carballiño, 48 años después de marcharse. Casado con una gallega, con una hija viviendo en Madrid y un hijo en Caracas, este verano ha regresado a su tierra natal, donde se reencontró con su madre y sus hermanas tras una década sin verse.

Pregunta. ¿Cómo ha mantenido su vínculo con Galicia durante todo este tiempo en Venezuela?

Respuesta. Yo siempre digo que soy un gallego que lleva 48 años de vacaciones en Venezuela. Mi mente y alma siempre han estado aquí. Cuando emigramos, encontré un pedazo de Galicia en la Hermandad Gallega de Caracas y, con mis hermanas y unos amigos, fundamos allí un grupo de baile gallego, Eiras Nosas, continuando con la tradición que ya había vivido en Carballiño. Ya no bailo, pero cuando escucho una gaita se me pone la piel de gallina. Siempre he sido un gallego fuera de Galicia.

P. ¿Ha conseguido transmitir esa identidad gallega a sus hijos?

R. Siempre intenté transmitirles ese vínculo con Galicia, aunque ellos tienen sus propias inquietudes. Mi hija incluso bailó durante un tiempo en nuestro grupo. Pero en casa, la presencia gallega está sobre todo en la cocina, porque suelo cocinar yo. Como buen carballiñés, el pulpo me queda muy bien. Y aunque no hablamos gallego habitualmente, sigue formando parte de mí. Cuando estoy aquí me sale natural y mis hijos se ríen porque aprovecho para hablarles “na lingua”.

P. ¿Cómo ha sido volver a Carballiño?

R. Muy especial. Llegué con mi esposa, mis hijos y también nuestro perro para reencontrarnos con la familia y volver a ver a gente conocida y, sobre todo, a gente que nos quiere. Pudimos vivir la Festa do Pulpo. Yo estuve en la primera edición, llegué a bailar y tocar allí, y ahora he visto cuánto ha crecido.

P. ¿Se plantea volver a Galicia para quedarse?

R. Sí, es una de las ilusiones que tengo. Venezuela se ha vuelto un país complicado. Creo que llegó el momento de buscar una mejor calidad de vida. Mi hija ya terminó sus estudios en España y, cuando mi hijo termine los suyos, me gustaría poder asentarme en Carballiño o en algún lugar de Galicia.