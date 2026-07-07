Las nuevas tarifas del agua centraron el pleno en O Carballiño

El equipo de gobierno de coalición entre el PSdeG-PSOE y el Partido Popular de O Carballiño ha rechazado la propuesta de revisar las nuevas tarifas del contrato del agua en el municipio, en un pleno extraordinario solicitado por Espazo Común y celebrado este lunes a petición de la oposición.

La sesión, con presencia de vecinos afectados por la subida de los nuevos recibos, abordó las tasas de abastecimiento saneamiento y depuración del agua.

El concejal y presidente de Espazo Común, Manuel Vázquez, abrió la sesión explicando que el encuentro no buscaba la “confrontación”, sino abordar una preocupación de la ciudadanía. Defendió la necesidad de fijar un consenso entre todos los grupos políticos para “facer un prezo xusto pola auga”.

En la misma línea, la edil no adscrita, Sofía García pidió buscar alternativas de financiación para las obras y mejoras del servicio, a través de subvenciones o aportaciones de otras administraciones, como Augas de Galicia, con el fin de que el coste no repercuta “no peto da veciñanza”.

El portavoz del Partido Popular y actual alcalde en funciones, José Castro-Gil, justificó la subida afirmando que “a vida sube” y criticó la posición de los grupos contrarios, de los que aseguró sentirse “sorprendido”. Recordó que las nuevas tarifas fueron aprobadas por el pleno, a lo que Vázquez replicó calificando estas declaraciones de “mentira”, al señalar que su grupo votó en contra de las cuantías. Castro-Gil matizó posteriormente que se refería a la aprobación de los pliegos.

También tomó la palabra el portavoz del PSdeG-PSOE, Diego Fernández, para recordar que la normativa obliga a repercutir los costes de depuración en los usuarios y que, hasta ahora, no repercutían. Concluyó en su intervención defendiendo que, a su juicio, las tarifas se sitúan por debajo de las que se aplican en otros puntos de la provincia.

Tensión política

En una rueda de prensa del Partido Popular carballiñés ese mismo día, Castro-Gil afirmó que para su partido la subida del agua ha sido una “preocupación” desde el inicio y defendió que es obligatoria por normativa europea. Por ello, acusó a Espazo Común de hacer un uso “partitista” de las tasas domiciliarias, aunque reconoció la necesidad de mejoras en la red de agua.