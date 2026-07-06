O Carballiño acoge unas olimpiadas en las que triunfa la plena inclusión

O Carballiño volvió a ser la capital de la inclusión y la confraternización con la 28ª edición de la Convivencia Familiar para personas con discapacidad intelectual. Organizada por Special Olympics Galicia, con la colaboración de Fademga Plena Inclusión Galicia, la asociación Aspadisi, el Concello anfritrión y las diputaciones de Ourense e Lugo, la jornada reunió este domingo en el parque municipal a más de 700 personas entre participantes, familiares, técnicos y voluntarios de 18 entidades sociales de Galicia, consolidando este espacio de unión, fraternidad y visibilidad ante la sociedad.

En la apertura se entregaron de las Medallas Special Olympics Galicia 2026, que recayeron en José Ramón Lete Lasa, exsecretario xeral para o Deporte, y Dolores Villatoro Millán, miembro de la junta directiva de la organización.

Tras la comida, el espacio se llenó de música y diversión con el tradicional campeonato de juegos de mesa y el esperado concurso de repostería, actividades que pusieron el broche de oro a un día cargado de emociones, compañerismo y orgullo colectivo.