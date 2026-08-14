Últimos compases del agosto cultural en O Carballiño

¿Quién dijo que en O Carballiño se acaban las actividades cuando termina la Festa do Pulpo? La villa del Arenteiro se llena de vida durante el verano con la llegada de nuevos visitantes, antiguos vecinos que regresan de vacaciones y familias que aprovechan estas fechas para reencontrarse. Y en esta recta final de agosto, la música volverá a tomar las calles para que el ambiente festivo siga un poco más por la localidad.

La programación cultural de lo que va de mes ya ha recibido una valoración muy positiva por parte del Gobierno local, por lo que desde el Concello se invita a la población y a los visitantes a disfrutar de las propuestas que todavía quedan por delante antes de que el final del verano y la llegada del frío pongan fin a buena parte de los planes al aire libre.

Verano musical

Del menú del pulpo y la carne ao caldeiro llega ahora el postre: un nuevo cartel cultural protagonizado por varios grupos musicales y un calendario renovado de propuestas culturales.

Para empezar, la feria de la localidad adelanta su cita al día de hoy, al ser festivo el día 15 y el 16, domingo. Desde las 11,00 horas, puestos y comprobadores tendrán como acompañamiento los acordes del Grupo de Música Tradicional do Carballiño.

El ciclo Feito no Carballiño, inciado el mes pasado, también vuelve hoy a escena a las 20,00 horas con The Crowd, una joven banda femenina del municipio que interpretará temas de rock y metal en la Plaza de la Veracruz. Después de su concierto, Susi Q’s tomará el relevo para continuar la velada con una dosis de rock and roll.

El pop-rock y ska de Skadelos llegará el sábado 15 al mismo escenario, con dos pases previstos a las 20,30 y a las 21,30 horas. La formación acaba de hacerse con el premio Onda Chíca en la Sala Capitol de Santiago de Compostela y mantiene a sus seguidores a la espera de un nuevo disco que verá la luz próximamente.

El domingo cerrará esta primera tríada de jornadas musicales con uno de los eventos más esperados por la población verano tras verano. Las Jornadas de Folclore Internacional ya ocupan un lugar destacado en el calendario de los carballiñeses. El año pasado, la cita tuvo que cancelarse debido a la oleada de incendios que asoló la provincia, por lo que este año la población espera con todavía más emoción un encuentro que permitirá disfrutar de las tradiciones de tres países diferentes a través de la danza y la música.

A las 20,30 horas aterrizarán en la Plaza de la Veracruz el Folk Dance Group “Tuvovic”, de Serbia; el Elenco Ñukanchik, de Ecuador, y Yitzy Folk Dance Theatrem de Taiwán, para ofrecer una muestra de la cultura de otros rincones del mundo sin necesidad de salir de la villa.

El lunes 31, día de feria, cerrará este calendario musical de agosto con una última actuación del Grupo Tradicional do Carballiño por las calles de la villa a partir de las 11.00 horas.

Arte cultural

Pero no todo acaba con la música. El calendario cultural de O Carballiño también reserva espacio para el teatro, la pintura y la fotografía.

Dar Trela Teatro retoma hoy, a las 20,30 horas, su actividad tras el parón de la Festa do Pulpo con “Asasinato no muíño”, un cluedo teatral e interactivo en el Museo Etnográfico. Los participantes deberán seguir las pistas y recorrer el espacio para tratar de resolver el misterio. Las sesioes continuarán los viernes y sábados que quedan de agosto, aprovechando la súltimas noches del verano para trasladar el tetaro a espacios singulares de la localidad.

La pintura y la fotografía completan la oferta artística de estas semanas. La asociación fotográfica O’Potiños mantiene varias de sus propuestas expositivas en varios lugares de la villa.

Por otro lado, mañana queda una última oportunidad para vivir la muestra “Comedy Wildlife”, en la Plaza Emilia Pardo Bazán, así como para visitar la exposición de pintura de Julio Calvo y José Moleiro en la sala de exposiciones del Auditorio Municipal terminarán mañana.