¿Sabe usted que en Sevilla pudieron disfrutar del pulpo carballinés?

¿Sabe usted que O Carballiño dejó este fin de semana su huella gastronómica en el sur de España? ¿Que el festival del Lar Gallego de Sevilla, Fai un Sol, contó con la presencia de un pulpeiro de la villa del Arenteiro? ¿Que con cada ración de pulpo viajó un pedazo del espírito de las fiestas de Galicia hasta los Jardines del Conde? ¿Que el buen hacer carballiñés cosquistó en cada bocado los paladares de la capital andaluza?

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