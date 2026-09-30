¿Sabe usted que en Sevilla pudieron disfrutar del pulpo carballinés?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, las fiestas de Ourense en los sevillanos Jardines del Conde
¿Sabe usted que O Carballiño dejó este fin de semana su huella gastronómica en el sur de España? ¿Que el festival del Lar Gallego de Sevilla, Fai un Sol, contó con la presencia de un pulpeiro de la villa del Arenteiro? ¿Que con cada ración de pulpo viajó un pedazo del espírito de las fiestas de Galicia hasta los Jardines del Conde? ¿Que el buen hacer carballiñés cosquistó en cada bocado los paladares de la capital andaluza?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PROGRAMA ESPECIAL
El Congreso Chamoso Lamas analiza el Ribeiro emergente
CELEBRACIÓN RELIGIOSA
La imagen de “El Abrazo” fue entronizada en la Veracruz de O Carballiño
COMPOSICIONES PROPIAS
El joven músico de O Carballiño que ya es profeta en su tierra
Lo último
SECUESTRO Y APUÑALAMIENTO
Un piloto de Flydubai intenta estrellar un avión hacia Tel Aviv con decenas de israelíes a bordo
SALUD MENTAL
Muere a los 13 años la hija del actor Chad Lowe
FESTIVAL DE MÚSICA
Música | XLIII Festival Galaico-Portugués de Polifonía e Canto Coral