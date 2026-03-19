Sofía García deja el BNG por discrepancias con el Consello local de O Carballiño

URBANISMO LOCAL
La comarca de Carballiño perfila su estrategia cara al futuro
"DIFAMACIÓN E DESPREZO"
La edil de O Carballiño Sofía García Hermida ha solicitado la baja del Bloque Nacionalista Galego tras “profundas e sostidas discrepancias políticas co consello local do BNG do Carballiño, que nos últimos tempos derivaron nunha situación de auténtico ostracismo cara á miña persoa”, según indica en su comunicado.
García desglosa que esta situación ha ido empeorando desde diciembre de 2024, “caracterizándose por unha dinámica interna baseada na presión constante, o ninguneo sistemático, a difamación e o desprezo, tanto no ámbito político como no persoal”.
Además, apunta que el BNG, “na práctica, actúa en contradición cos principios que di defender”. García finaliza su comunicado reafirmando “o meu compromiso firme e inquebrantable coa veciñanza do Carballiño”, sin despejar la duda de si dimite como edil.
Por su parte, después de conocer la renuncia de la edil, el Consejo Local del BNG aclaró que respetan la decisión y agradecen el trabajo de García. “Dende o BNG lembramos que as actas obtidas baixo as siglas da nosa organización son do proxecto colectivo, en coherencia coa vontade expresada pola veciñanza”, aclaran, afirmando que “somos unha organización cohesionada, comprometida e en constante traballo” y “unha alternativa política sólida, seria e con proxecto de futuro”.
