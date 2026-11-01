La Veracruz abre su Puerta Santa y celebra el comienzo de su año jubilar

Eran las 10,30 horas y unas solemnes campanadas retumbaron por todo O Carballiño. A algunos vecinos, el sonido les despertó; pero otras personas habían llegado expresamente a la villa para escuchar aquel tañido que anunciaba el inicio del jubileo. Así comenzaba ayer la celebración de apertura del año santo de la iglesia de la Veracruz, en conmemoración del septuagésimo quinto aniversario de la inauguración del templo y de los 125 años de la llegada de la reliquia del Lignum Crucis al municipio. Un tiempo de gracia que durará hasta el 17 de septiembre de 2027.

Cientos de fieles se congregaron en el templo de la Veracruz para recibir el inicio de su año jubilar en un acto que inició con una procesión. | Martiño Pinal

La conmemoración coincidió con día de feria y con Samaín, a las vísperas del Día de Todos los Santos, en una jornada que amaneció bañada por un sol que suavizaba el frío de la mañana. Entre abrigos ligeros, filas de gente ascendían desde pronto por la calle principal para acercarse a la capilla del asilo, donde, a las 11,00 horas, daría inicio la procesión. Mientras tanto, doce campaneros de toda Galicia de la Asociación Sinos de Bronce daban vida al repique y dedicaron un toque de duelo en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), al que siguió la interpretación del “Ave María”, cantado por Maite López.

El obispo de Ourense presidió la misa solemne, concelebrada por los otros cinco obispos y arzobispos que asistieron.

Los asistentes más puntuales ya se iban congregando en la rúa Curros Enriquez, pudiendo distinguir entre ellos las figuras de autoridades civiles, militares y judiciales como el presidente del Parlamento, Miguel Santalices; el presidente de la Diputación, Luis Menor; o el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil, acompañado de los concejales, así como de regidores de otras localidades de la comarca. También asistieron distintas autoridades eclesiásticas llegadas de varios puntos de la provincia, Galicia y España, además de la Junta de la Cofradía de la Vera Cruz de la villa y representantes de la Confraternidad de Cofradías de la Vera Cruz de España.

El entorno de la Veracruz estaba rodeado por vecinos, visitantes y autoridades civiles, militares, judiciales y eclesiásticas.

La primera nota de la Real Banda de Gaitas de la Diputación dio el aviso para comenzar. Al compás de sus sones, la procesión echó a andar, encabezada por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, que llevaba bajo palio la reliquia insignia de la Veracruz. La comitiva avanzó en presencia de otros cinco obispos y arzobispos del ámbito gallego y del nacional, a quienes se sumaron seminaristas y cerca de un centenar de sacerdotes, que caminaron hasta llegar a las inmediaciones del templo, donde más visitantes esperaban su llegada. Allí, la procesión se detuvo en el exterior y, tras la proclamación del Evangelio, los miembros de la Schola Cantorum del Seminario Mayor Divino Maestro de Ourense alzaron su voz y guiaron a la multitud con su canto hasta la fachada de la iglesia. “Tú, que desde la Cruz abriste para nosotros el camino de la vida, abre también nuestro corazón y permítenos pasar por ti, Cristo cruficicado”, pronunciaba Lemos Montanet antes de abrir la puerta santa para permitir el paso al interior de la Veracruz.

La Puerta Santa, finalmente abierta para recibir el año jubilar de la Veracruz.

El templo se llenó enseguida para celebrar la misa de la fiesta de la exaltación de la santa cruz, presidida por el obispo de Ourense. “Este año jubilar no pertenece exclusivamente a O Carballiño, ni siquiera únicamente a nuestra diócesis. Es un tiempo de gracia concedido a la Iglesia y abierto a todos los que quieran acercarse al señor”, dijo en su primera intervención. El acto continuó con un papel protagonista de la música, gracias a la participación de tres corales de O Carballiño: la Coral Polifónica del Casino, el Orfeón y el Coro de Cámara Música Viva, que durante el ofertorio interpretaron el himno del jubileo, arropadas por un cuarteto de cuerda.

En la procesión que abrió la jornada asistieron cerca de 100 sacerdotes.

El acto jubilar de la Veracruz fue oficialmente inaugurado tras la lectura del decreto a cargo de la vicecanciller del obispado de Ourense, Rosario Blanco. Al finalizar la ceremonia, los asistentes compartieron unos pinchos a la salida, momento que el párroco de O Carballiño, Jorge Juan Pérez Gallego, aprovechó para agradecer la gran acogida: “Nos sentimos agradecidos con el pueblo, que nunca falla, y con las autoridades y sacerdotes que vinieron”.