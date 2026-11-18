La música será una de las protagonistas del año jubilar de la Veracruz, que estrenará en los próximos meses un órgano alemán valorado en más de medio millón de euros. Las piezas llegaron ayer a O Carballiño, después de cuatro días de viaje en un tráiler de grandes dimensiones y distribuidas en más de 300 cajas que se guardan en un almacén frente al templo.

La Veracruz recibe las piezas de su nuevo órgano alemán

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El instrumento fue donado por la parroquia alemana de Santa Teresita de Bochum y está compuesto por más de 1.200 tubos de distintos tamaños, además de pequeñas piezas de los mecanismos y elementos que lo conforman. Tras años sin funcionar, todas las piezas deberán limpiarse, revisarse y ensamblarse cuidadosamente antes de recuperar su sonido. Una tarea especializada que asumirá JMS Organaria, una empresa de Braga (Portugal).

Relevancia patrimonial

“Son días significativos para O Carballiño, coa apertura do ano xubilar e agora coa chegada do órgano, que enriquece o patrimonio e a gran obra de Antonio Palacios. Outro día histórico será cando o órgano soe na Veracruz”, señaló el párroco, Jorge Juan Pérez.

La donación tiene su origen en los vínculos que el sacerdote mantiene desde hace años con la zona de Colonia, en Alemania, donde participa en ejercicios espirituales. Durante una de esas estancias, unas religiosas le ofrecieron la posibilidad de trasladar los bienes de la parroquia de Santa Teresita de Bochum ante su próximo cierre. El órgano es la pieza de mayor valor de un conjunto de donaciones entre las que figuran custodias, cálices, bajorrelieves, una nueva reliquia y varias imágenes. Parte de este patrimonio también se ha distribuido por otras parroquias.

Joaquín Silva, organero de JMS Organaria, explicó que el montaje será una tarea especialmente laboriosa. “Tras a descarga peza a peza hai que limpar e eliminar fungos, porque é un órgano que leva anos parado, e ir montándoo peza por peza. É como facer unha casa”, indicó. El instrumento está formado por tres órganos en uno y requiere una intervención precisa para recuperar todas sus posibilidades. “É un órgano moi grande, de gran calidade; un gran patrimonio histórico”, destacó.

Las piezas se trasladarán a la tribuna del templo de la Veracruz a comienzos del mes de diciembre para iniciar su montaje, que llevará meses. El párroco explicó que “non temos unha data para a inauguración, pero neste ano xubilar seguro que poderemos desfrutar de varios concertos”.

Jubileo

Mientras, el Año Jubilar de la Veracruz continuará este domingo con el jubileo diocesano de la música, coincidiendo con la memoria de santa Cecilia. La celebración comenzará a las 12:30 horas con una misa presidida por el obispo y cantada por el coro de cámara Música Viva de Carballiño. Las agrupaciones y músicos invitados grabarán ese día un villancico que servirá como felicitación navideña del año jubilar.

En diciembre tendrá lugar el jubileo de las familias, organizado por la Vicaría de Familia y Vida, y coincidiendo con su festividad.