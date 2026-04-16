Waldemar llenará el auditorio de Carballiño de humor y magia

El Auditorio de Carballiño recibe este sábado a Marcos Waldemar, campeón de España de magia y semifinalista del concurso televisivo “Got Talent”, cuyas primeras actuaciones fueron en el Festival Máxico San Juan Bosco que se celebra cada año en la villa.

Waldemar, natural de Portomarín (Lugo), llega a Carballiño tras una exitosa trayectoria internacional, con una reciente gira en Estados Unidos y nuevos proyectos en Latinoamérica. “A xente vai poder desfrutar dun espectáculo único dun mago de gran nivel”, subrayó el edil de Cultura, Diego Fernández, en la presentación del espectáculo, ayer en el Consistorio.

El espectáculo “inherente” combina comedia, ilusión y emoción con juegos participativos y mentalismo

Por su parte, el mago recordó con emoción sus primeras actuaciones en el festival carballiñés, agradeciendo el trabajo de Martín Domínguez, Le Grand Martin, y el resto de organizadores.

Inicios

“Tiñamos clarísimo que O Carballiño non podía faltar nesta xira. Eu viñen seis ou sete veces ao San Juan Bosco. Aquí déronnos a oportunidade de irnos labrando un nome nun momento no que eu nin soñaba con ter este espectáculo ou facer unha xira por Estados Unidos”, destacó el artista.

El espectáculo, titulado “Inherente”, repasa la trayectoria del propio mago y de su tío, el conde de Waldemar, una figura legendaria de la magia. “É unha persoa da que din que parou o tráfico no Golden Gate, que transformaba os papeis do xornal en billetes e que incluso facía nevar en calquera sitio”, relata el artista.

A través de la comedia, el teatro y la magia, el público descubrirá historias que combinan ilusión y emoción con juegos de carta o mentalismo. “Imos intentar que neve no Carballiño”, avanzó.

La función tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 20,00 horas, con entradas disponibles en Entradium.com y el mismo día en la taquilla del auditorio.