La clasificación del viñedo es clave para los “colleiteiros” de O Ribeiro

Asamblea de la Asociación de Colleiteiros de O Ribeiro, celebrada este mes.

La Asociación de Colleiteiros do Ribeiro celebró su primera asamblea general del año con el objetivo de reforzar su promoción, impulsar la marca colectiva y avanzar en la revalorización del territorio a través de la clasificación del viñedo.

En la reunión se abordaron distintas líneas estratégicas centradas en la difusión y posicionamiento de la marca “colleiteiro” en mercados sensibles a vinos artesanos, tanto a nivel nacional como internacional.

La entidad apuesta por participar de forma conjunta en ferias especializadas y por cerrar acuerdos con organizaciones de pequeños productores, convencidos de que “ir por separado nun mercado tan globalizado e que tende á estandarización é complexo, e se imos xuntos, preservando a nosa diversidade, somos máis fortes”.

Marca

Así lo subrayó el presidente de la entidad, Carlos Úbeda, señalando como uno de los ejes de acción reforzar y consolidar su imagen “a fin de que a palabra ‘colleiteiro’ se vexa como sinónimo de calidade, excelencia, sostibilidade e aposta polo territorio”.

También destacó la necesidad de fortalecer su presencia en el mercado interior, con actos y espacios de promoción como el “Colleiteiro Son Festival”, un evento que une vino, gastronomía y música en directo en diferentes bodegas, al que esperan sumar más participantes este año en su segunda edición.

Otro evento importante es la participación en la Feira do Viño do Ribeiro, “porque é unha aposta polo territorio, na que podemos ter protagonismo porque a xente ven a buscar productos diferenciais”.

Clasificación del viñedo

Otro de los puntos clave fue la defensa de los “colleiteiros” por la revalorización del Ribeiro mediante una clasificación del viñedo basada en criterios históricos y de singularidad. “A producción é cada vez menor e hai que apostar por posicionarnos nos mercados de valor, non de volume”, señaló Úbeda. “Temos capacidade de acadar a excelencia polo clima, os solos, as variedades e unha bagaxe histórica inigualable, con viñedos con séculos de antigüidade ”, defiende.

“Se un viñedo documentado hai 500 anos recibe unha mención especial do Consello Regulador se entenderá o seu prezo, e podería despertar interese por recuperar moitos dos viñedos abandonados, porque estarán diferenciados no mercado”, apunta Úbeda como ejemplo. “ Si apostamos por homoxeneización e mercado de volumen, penso que o Ribeiro terá os dias contados”, sentencia.

Relacionado Dos heridos en un accidente de tráfico en Ribadavia con cuatro coches implicados