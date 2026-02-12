Cruz Roja O Ribeiro atendió a 575 usuarios durante 2025

La Agrupación de Cruz Roja en O Ribeiro cerró 2025 con un notable incremento de usuarios atendidos, prestando asistencia a 575 personas frente a las 491 del año 2024, lo que supone un aumento de un 17%.

Según los datos aportados por la coordinadora comarcal, Laura Hermida Janeiro, entre los beneficiarios de los distintos programas de la agrupación se constata un aumento de inmigrantes. “Nos últimos dous anos notamos un incremento de persoas de outros países. Chega xente nova, sobre todo de Latinoamérica, de lugares como Venezuela, Colombia e Brasil, que veñen a Ribadavia porque é unha localidade ben situada e con alugueiros asequibles para asentarse”.

Explica que estos nuevos usuarios no tienen en su mayoría vínculo previo con Galicia, y suelen venir con toda la familia. “No Ribeiro atendemos a unhas 70 familias que se consideran vulnerables, que precisan axuda básica incluindo alimentación, roupa ou produtos de hixiene. De esa cifra, un 30% son familias inmigrantes”. También se les ofrece orientación sociolaboral, sobre recursos y ayudas a las que pueden acceder y sobre trámites y dudas legales.

El colectivo de menores beneficiarios también aumentó el pasado año, con 35 niños y adolescentes de entre 6 y 16 años que recibieron clases de refuerzo escolar, material educativo, merienda saludable y actividades lúdicas y de habilidades sociales. Durante la Navidad, 63 menores recibieron un juguete educativo, en el marco de la campaña de Cruz Roja.

Mayores

La Agrupación comaracal de Cruz Roja también incrementó las actividades dirigidas a mayores de 65 años, ante el crecimiento de la demanda. Un total de 74 usuarios participaron en programas de envejecimiento activo, como talleres de memoria, manualidades y gimnasia de mantenimiento. Además, 50 usuarios se beneficiaron de un programa de reparto de dispositivos de voz que les permiten aprender, entretenerse y combatir la soledad. También aumentó la atención a las personas mayores “xa que temos unha poboación moi envellecida, persoas que perden autonomía e precisan axuda coa súa medicación ou para ir ao médico”.

Para prestar estos servicios, el voluntariado sigue siendo clave. Cruz Roja O Ribeiro cuenta con 40 voluntarios que dedicaron más de 1.400 horas durante el año a los distintos programas, impartiendo clase de apoyo, actividades o acompañando a mayores. “Son moi activos, cada un en función das posibilidades, algúns todo o ano e outros en campañas puntuais”. Hermida hace un llamamiento al voluntariado “porque é moi amplo e cada un pode axudar o que poida e cando poida. Hai moito traballo e sen voluntarios non sería posible”.