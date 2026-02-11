Nuevo impulso a los comerciantes de Vilas Vivas

El Ayuntamiento de Ribadavia refuerza el impulso al comercio local y al tejido artesanal del casco histórico gracias a un acuerdo de colaboración con Abanca que permitirá a los negocios adheridos al programa Vilas Vivas acceder a financiación y servicios bancarios adaptados a sus necesidades.

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, y el director territorial de Abanca en Ourense, José María Jardón, firmaron ayer el convenio en el Ayuntamiento. El regidor destacó que el acuerdo “supón un apoio fundamental para o impulso do comercio de proximidade do noso casco histórico que xa estabamos a facer grazas a iniciativas coma Vilas Vivas. Agora os nosos comerciantes e artesáns poderán mellorar a súa competitividade e garantir un comercio vivo e atractivo para residentes e visitantes”.

El acuerdo será un nuevo impulso para Vilas Vivas, el proyecto puesto en marcha por la Xunta para dinamizar y recuperar el comercio local en villas históricas. Ribadavia fue el municipio que estrenó esta iniciativa la pasada navidad, con la apertura do mercado Saber e Sabor y la rehabilitación de bajos en desuso que se ofrecieron en alquiler para reactivar la actividad comercial.

Por su parte, José María Jardón destacó que el convenio permite ofrecer “solucións financeiras completas para o día a día dos comerciantes e artesáns”, subrayando el compromiso de la entidad con el comercio de proximidad como motor económico de Ribadavia y de la comarca.

El acuerdo contempla líneas de financiación y productos específicos como préstamos personales, leasing mobiliario, pólizas de crédito, líneas de descuento, avales o confirming, además del acceso a servicios digitales, banca electrónica, Appúntame y la contratación de TPV físicos y virtuales. También se incluyen ventajas a través del Programa Servizos Abanca para autónomos y microempresas.