La D.O. Ribeiro intensifica el control de la recogida de uva

La vendimia intensifica estos días los controles sobre la entrada de uva en las bodegas de la Denominación de Orixe Ribeiro, un trabajo fundamental para garantizar su procedencia, trazabilidad y calidad. El dispositivo permite comprobar que las uvas cumplen los requisitos establecidos por la denominación y que no entra producto procedente de fuera.

El director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Martín Alemparte, visitó ayer la bodega A Vilerma, en Leiro, para conocer sobre el terreno estos trabajos. En la visita estuvo acompañado por la presidenta del Consello Regulador de la DO Ribeiro, Concha Iglesias; el gerente de la entidad, Luis Manuel Vázquez, y la directora técnica, Lucía Vázquez.

La entrada de la uva en las bodegas es uno de los momentos fundamentales del sistema de control. Durante la vendimia se comprueba su procedencia, la correspondencia con las parcelas y operadores inscritos, las variedades, los kilos entregados y el cumplimiento de las producciones máximas y demás requisitos establecidos por cada denominación.

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La presidenta del Consello Regulador destacó la importancia de este trabajo para garantizar que toda la uva que entra en las bodegas procede del territorio delimitado y cumple con las condiciones exigidas. “Contamos con nove técnicos que se encargan de realizar os controis, comprobando que non entre uva de fora, que chegue en boas condicions á bodega, as variedades e os kilos que se recollen e visitando tamén as viñas para facer auditorías”.

Refuerzo

Los controles se refuerzan durante la vendimia en las cinco denominaciones de origen gallegas. A los 22 profesionales dedicados de forma permanente a estas tareas se suman 45 temporales. También colaboran personal de Medio Rural, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía autonómica.

Alemparte destacó que el control “constitúe unha ferramenta de protección para os operadores e consumidores” al prevenir la entrada de uva foránea o no autorizada, certificando “que a uva coa que se elaboran os viños amparados procede realmente do territorio delimitado e cumpre as condicións establecidas para poder comercializarse baixo o nome da correspondente denominación”.

Buenas previsiones

En cuanto a la vendimia en O Ribeiro, Iglesias señaló que la campaña, que comenzó antes de lo habitual, “vai a bo ritmo”. Aunque quedan bodegas por terminar, las perspectivas apuntan a una recuperación tras la histórica caída de producción del año pasado, con una previsión del Consello Regulador de superar los 8,1 millones de kilos registrados entonces.