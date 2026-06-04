Importadores europeos catan los vinos de la D.O. de O Ribeiro
VINO OURENSANO
Una delegación de Alemania y Reino Unido visitó bodegas de vino de O Ribeiro
El Consello Regulador de la D.O. Ribeiro organizó esta semana una misión comercial con una delegación de importadores y compradores de Alemania y Reino Unido, que visitaron siete bodegas de la denominación para conocer de primera mano sus vinos y procesos de elaboración.
Durante la estancia, los participantes recorrieron viñedos acompañados por propietarios, enólogos y equipos comerciales, además de realizar catas en las propias instalaciones de las bodegas. Según explicó la presidenta del Consello Regulador, Concha Iglesias, los compradores probaron más de 50 vinos entre blancos, tintos y espumosos procedentes de los distintos valles de la D.O. Ribeiro.
El programa incluyó también una cata rápida en el Balneario de Laias, a la que asistió el diputado provincial Rosendo Fernández, dentro de una iniciativa orientada a reforzar la proyección internacional de los vinos de la denominación.
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