PUENTE DE LA CRUZ
Pazos de Arenteiro revive la gesta de voluntarios gallegos ante Napoleón
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Trescientos gallegos fueron los que el 2 de marzo de 1809, liderados por el Capitán Bernardo González Cachamuíña, enfrentaron a un millar de soldados napoleónicos en el Puente de la Cruz. Esta batalla convirtió a la comarca del Ribeiro en protagonista de un hecho histórico.
Esta gesta en la que los batallones de Voluntarios del Ribeiro defendieron su tierra se recrea cada año en la fiesta homónima que celebra el Concello de Boborás. En la tarde de ayer, Pazos de Arenteiro volvió dos siglos atrás para recordar la valentía de sus antecesores.
Aunque este año se decidió adelantar la fiesta para huir del calor estival, este parece seguirles. Así lo afirmó la regidora, Patricia Torres: “Non queríamos moita calor pero o sol a quérenos, e por moito que lle escapemos anda detrás nosa”. Junto a ella, cerca de cien voluntarios y recreacionistas convirtieron a la localidad en una cápsula del tiempo.
Pese a que la jornada empezó nublada, el clima agradable invitó a centenares de personas a acercarse ya desde por la mañana para disfrutar del mercado y los talleres de artesanía, así como de las actividades infantiles y las visitas guiadas para conocer la historia de primera mano.
También fueron varios cientos los que se quedaron a comer en Pazos de Arenteiro, que pudieron disfrutar de la música de Feitizo de Pau para la sobremesa. Los talleres y actividades se sumaron a las recreaciones que completan la jornada: “Barbeiro a Forza”, “O fusilamento de don Xosé” y “O enfrontamento de dona Hipólita” fueron algunos de los que precedieron a la de “Cachamuíña”, centrada en la figura del capitán.
Acto seguido, comenzó la recreación principal: la batalla en el puente sobre el Avia. Cientos de personas disfrutaron un año más de la impresionante gesta frente a la superioridad francesa.
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