Ribadavia refuerza el control de tráfico en la zona histórica

El Concello de Ribadavia pone en marcha una nueva ordenanza de circulación que actualiza la normativa vigente y refuerza la regulación del acceso y del estacionamiento en el casco histórico, con el objetivo de avanzar hacia una villa más ordenada, sostenible y respetuosa con su patrimonio.

El texto mantiene, en líneas generales, las normas existentes, con cambios relevantes en la Zona de Acceso de Circulación Restringido (Acire), que pasa a contar con un sistema más definido de control y autorizaciones para limitar el tráfico rodado en el centro histórico de la villa.

“con menos vehículos, teremos un espazo máis seguro, máis habitable e máis atractivo para todos” — César Fernández

El alcalde de Ribadavia, César Fernández, subrayó que esta actualización normativa “busca poñer orde e claridade á mobilidade no casco histórico, garantindo o dereito dos residentes e, ao mesmo tempo, protexendo un espazo patrimonial único”. Explicó que “o obxectivo é reducir a presenza innecesaria de vehículos, mellorar a convivencia e facer de Ribadavia unha vila máis amable para vivir e visitar”. “Un casco histórico con menos tráfico é un espazo máis seguro, máis habitable e máis atractivo para todos”, subrayó.

El Concello informó a los vecinos, mediante un bando, de que la nueva ordenanza de la zona Acire entrará en vigor el próximo 1 de marzo. A partir de esa fecha, el acceso a la zona histórica quedará restringido a los vehículos que cuenten con una tarjeta municipal autorizada y visible en el parabrisas y que ya puede solicitarse en el Consistorio.

En materia de estacionamiento, la ordenanza recuerda que no está permitido aparcar libremente en el casco histórico y que los residentes podrán detener o estacionar sus vehículos un máximo de 30 minutos, contando con zonas específicas en áreas próximas a Extramuros, Rego de Auga o San Martín y descuentos en el aparcamiento de la Alameda.

También se mantienen sin cambios los horarios y condiciones de carga y descarga, el funcionamiento de la zona azul en la Calle Progreso y el régimen sancionador. La ordenanza “non pretende sancionar máis, senón ordenar mellor”, señaló Fernández, destacando que supone “un paso adiante para compatibilizar a vida diaria da veciñanza, a actividade económica e turística e a conservación do noso patrimonio histórico”.

Funcionamiento de la zona Acire

La nueva ordenanza mantiene las normas actuales en materia de circulación en sentidos únicos, carga y descarga y zona azul, concentrando los cambios en la zona de acceso de circulación restringido (Acire), que contará con un sistema de autorizaciones para delimitar el tráfico en la parte histórica de la villa.

Esta regulación, que será efectiva a partir del 1 de marzo, solo permitirá acceder en vehículo a aquellas personas y entidades que dispongan de una tarjeta municipal autorizada y visible en el parabrisas.

La tarjeta será gratuita, personal y anual, con vigencia hasta el 31 de julio de cada año, y estará condicionada a estar al día en el impuesto de circulación y a no tener sanciones firmes pendientes de pago. Podrán solicitarla las personas residentes empadronadas en el casco histórico de Ribadavia, así como quienes utilicen vehículos en régimen de leasing o renting o como conductores habituales, además de comercios y empresas situados en la zona, con una tarjeta por negocio. También se autorizará a personas cuidadoras de familiares dependientes.

A fin de evitar un uso excesivo del espacio público se otorgará como máximo una tarjeta por persona y dos por vivienda.