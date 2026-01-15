PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
O Ribeiro apuesta por la identidad de un aceite de oliva de calidad
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitó las instalaciones de Alma Meiga, una pequeña productora de aceite de oliva situada en Castrelo de Miño, para poner en valor el potencial del sector olivícola gallego y la apuesta de la Xunta por la promoción de este producto de calidad. Acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y por el alcalde del municipio, Avelino Pazos, visitó la zona de envasado y participó en una cata de aceite junto a otros regidores de la comarca, en una jornada que sirvió para visibilizar un sector en crecimiento y con gran valor añadido para el rural.
Durante la visita, la conselleira subrayó que Galicia destaca por la producción de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, vinculada a variedades locales y puso en valor a los pequeños productores, subrayando que “Galicia foi sempre unha comunidade que produciu moito aceite e estáse recuperando esa producción grazas a eles”.
los alcaldes de la comarca mostraron su apoyo a este tipo de proyectos que dinamizan el territorio rural
Gómez explicó que la Xunta trabaja para impulsar el desarrollo de las variedades autóctonas de olivo y que, a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, se llevarán a cabo varias iniciativas. Así, este mismo año comenzará la producción de planta certificada de cuatro variedades autóctonas en la Estación Experimental Agraria do Baixo Miño, en Salceda de Caselas, para facilitar el acceso de los productores y seguir avanzando en su estudio y conservación. Todas estas acciones están orientadas, además, a la creación de una futura indicación geográfica protegida específica para el aceite gallego.
La conselleira también insistió en el compromiso del Gobierno gallego con la puesta en valor de los productos agroalimentarios de Galicia Calidade y animó a los consumidores a apostar por ellos en los lineales de los supermercados. “Levamos moitos anos promocionando os produtos de calidade, facendo un esforzo grande para saír a outros mercados, incluso fóra de España, por exemplo cos nosos viños”.
Por su parte el alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazos, destacó la importancia de proyectos como el de Alma Meiga. “Temos aquí a unha moza nova que aposta polo noso territorio e polo noso rural. Teñen unha produción pequeniña pero para nós é moi importante, porque apostar polo rural é crer no noso”, afirmó.
El regidor agradeció el apoyo de la Xunta y también destacó la unidad de los ayuntamientos del Ribeiro para defender el desarrollo de la comarca a través de sus productos locales: “Os alcaldes do Ribeiro estamos todos unidos, cremos no noso territorio e xuntos somos máis fortes; se vamos da man conseguimos cousas, iso témolo claro”.
Alma Meiga nació hace siete años de la mano de un grupo de propietarios de terrenos dedicados al cultivo de olivo. Su producción anual ronda entre 750 y 800 litros y se centra en dos elaboraciones: un monovarietal de arbequina y otro con variedades autóctonas como la brava y la mansa. La empresa familiar está gestionada por Antía García, Luisa Rodríguez y Antonio García, y realiza el envasado en Ramirás, en Castrelo de Miño, apostando por prácticas sostenibles y por una producción que prima la calidad.
