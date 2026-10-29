Directivos de la empresa y autoridades en la visita a la almazara de Dominio de Razamonde.

O Ribeiro gana peso en la producción de aceite gallego con el traslado de la almazara de Aceites Abril a Dominio de Razamonde, en el municipio de Cenlle. La empresa ourensana ha elegido este enclave para centralizar su proyecto Abril Colleita Propia, que este año prevé recoger 55.000 kilos de aceituna de origen gallego y elaborar unos 6.000 litros de aceite de oliva virgen extra.

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El traslado desde San Cibrao das Viñas busca acortar el tiempo entre la recogida de las aceitunas y su molienda para preservar las propiedades del fruto y mejorar la calidad del aceite. La nueva ubicación, rodeada de viñedos y olivares recién plantados, servirá también para desarrollar actividades de oleoturismo vinculadas a la producción de aceite y a la tradición vitivinícola del Ribeiro.

A la presentación de la campaña asistieron los alcaldes de Cenlle, Rebeca Sotelo; Ribadavia, César Fernández, y Castrelo de Miño, Avelino Pazos, además de profesionales de la distribución, el sector agroalimentario y medios especializados. La directora de Comunicación de Aceites Abril, Elena Pérez Canal, destacó el proyecto de oleoturismo que se realizará en esta nueva almazara “coa que pretendemos unir estes dous mundos e crear experiencias que permitan descubrir, degustar e gozar dos nosos produtos na súa propia orixe”.

Durante la jornada, los asistentes conocieron el funcionamiento de las nuevas instalaciones y visitaron la finca Daniel Osorio-O Penedo. La responsable de Agro de Aceites Abril, Marta Guimarães, destacó el buen estado sanitario de los olivares y las condiciones de la cosecha de este año, gracias al seguimiento de las plantaciones y al asesoramiento técnico a los productores. “É un orgullo ver como crece o interese dos agricultores galegos por profesionalizar o cultivo do olivo e apostar firmemente pola calidade”, subrayó.

La campaña incluye una edición especial de 500 botellas numeradas de “Primeiro Día de Colleita 2026”, elaboradas con las aceitunas recogidas durante la primera jornada. El fruto se prensa en menos de 48 horas desde su recolección para conservar su frescura y sus características aromáticas.

La producción de Abril Colleita Propia se comercializará en unas 12.000 botellas numeradas de 500 mililitros, que llegarán a la distribución regional, a tiendas especializadas y a la tienda en línea de la marca de cara a la Navidad.

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La presentación se completó con una cata técnica dirigida por la experta oleóloga Brígida Jiménez y una degustación gastronómica a cargo del chef Miguel Mosteiro, maridando el aceite con productos de proximidad como quesos, embutidos, pan de Cea y empanada, consolidando el Dominio de Razamonde como un espacio de referencia en O Ribeiro.