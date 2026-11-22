Un momento de la jornada desarrollada en el Museo Etnográfico de Ribadavia.

Ribadavia se convirtió este sábado en epicentro de la cooperación cultural con la celebración de “Convívio. Territorios Conectados: cultura, ruralidad e identidades”.

Organizado por la OMIX de Ribadavia y Arraiane Estudo, el encuentro reunió a más de medio centenar de agentes de Galicia, Portugal, Asturias y Castilla y León para afianzar una red de trabajo. Manuel Araujo, responsable de la OMIX y coordinador del evento, destacó el enorme hito que supuso para el tejido local: “Houbo pois, por primeira vez que nós recordemos na historia do Ribeiro, unha xuntanza de colectivos, activistas culturais”.

TRAS IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS COMUNES, LAS ASOCIACIONES ACORDARON DISEÑAR UNA HOJA DE RUTA COMPARTIDA POR TODOS

Durante la sesión, asociaciones de la comarca como Ribadavia Activa-T o Aldea Vella identificaron problemas comunes como la escasez de recursos económicos. Para atajarlos, acordaron diseñar una hoja de ruta y crear una plataforma web que permita coordinar agendas, atraer al público joven y evitar que las actividades se solapen.

El debate profundizó en la necesidad de huir de la masificación y apostar por formatos sostenibles en el rural, tomando como inspiración los proyectos de Oliver Laxe o Rodrigo Cuevas. Sobre esta filosofía, Araujo fue muy claro: “Para nós non ten sentido traer a cen mil persoas a Ribadavia cando non hai infraestruturas para acollelas. Somos colectivos, pensamos en colectivo, dinamizamos os nosos territorios contextualizando as nosas accións a eses territorios”.

El encuentro sirvió además para difuminar las barreras de “A Raia”. Esta vocación integradora da pleno sentido al nombre de la jornada, basado en el convivium romano para estrechar vínculos, pero adaptado a la grafía lusa. La cita concluyó destacando la voluntad de cooperar, compartir experiencias e impulsar iniciativas conjuntas, aprovechando la pasión y el trabajo de cada colectivo para fortalecer la red cultural y asociativa de la comarca.