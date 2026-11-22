Aquellos caminos babosos eran un montón de charcos y barro. Como el calzado era viejo, se iba ahogando por los agujeros. Pero no tenía ninguna importancia pues aquellos jóvenes labriegos aprovechaban el domingo para visitar aquel pueblo en el que, habían oído, vivían las dos hermanas: la fea y la guapa.

Cuando apenas se tienen veinte años, la lluvia y el frío sólo suponen un puro atrezo. Todo forma parte de la vida y el clima es algo bello. El calor le nace a uno en el corazón y el deseo ocupa todo el pecho. A veces racheaba el aire, pero a ellos eso les hacía mucha gracia y les parecía el mugido de una vaca vieja cuya cornamenta eran los árboles, ahora esqueléticos, que les miraban.

El mastín iba abriendo el camino parándose, a cada rato, y observándoles con aquellos ojos de viejo. Seguro que pensaría el perro que aquellos hombretones que ahora caminaban recios, hace no tanto se volvían locos por montarlo a horcajadas y por atarle al rabo unas latas, gritando chillidos y diciendo tonterías mientras felices vigilaban cómo pasaba la infancia.

Habían oído que aquellas dos muchachas vivían en el pueblo de al lado

Habían oído que aquellas dos muchachas vivían en el pueblo de al lado. Bueno… ya se sabe que todo ocurre en el pueblo de al lado. Allí ocurre todo: la mejor feria, el mejor molino, incluso el milagro de aquella santa que les contaba el cura los domingos o las historias de fantasmas. Mentiríamos si dijésemos, como se espera, que eran dos mujeres preciosas.

No era verdad o era una verdad a medias, porque una cuyo nombre no recordamos era verdaderamente fea o así se lo habían contado a ellos. La otra hermana, a la que llamaban Xorma, sí era guapísima. Incluso se la habían descrito como poseedora de una piel de porcelana. El cabello ensortijado y con reflejos. Los labios, ni grandes ni pequeños sino perfectos, tal y como ellos suponían, propios para dar besos. En el bar del pueblo la habían descrito y contado como una chica perfecta y con una escultural figura, que se cimbreaba cuando caminaba. Una belleza, ea.

Ellos para cortejar habían puesto la mejor zamarra y un pañuelo cayendo indiferente del bolsillo del pantalón de pana. Eran un grupo de chavales bien guapos a la vista de los vecinos que pasaban. Pues esa tarde hablaron, sonrieron y rieron con ellas. En el amor pasa que se intercambian las miradas y poco a poco se juzga si las piezas encajan.

Al otro domingo volvieron y todos pretendían a la guapa

Al otro domingo volvieron y todos pretendían a la guapa. Pero poco a poco se decantaron por la simpática y hasta tal punto que ella era la reina de aquellas tardes en las que la luz se va opacando a medida que las horas pasan. Pronto acudieron a la boda de la que al final era la más deseada.

No nos contaron qué fue de Xorma, aunque la siguen viendo sola y nos da mucha pena. Pasados tantos años es ahora una espigada anciana que ya se dobla, rubia y desgarbada, como las espigas que les vieron enamorarse en aquel tiempo de los suspiros tiernos y las calabazas.

Su hermana fue preferida por lo simpática y nadie la recuerda ahora como horrorosa e imperfecta, sino como mujer buena y graciosa. Xorma, tan hermosa por fuera, fue considerada, la pobre mujer tan bien dotada, como desaborida, chirle, anodina y simplona. Por eso cantan las abuelas: “La hermosura de la fea, la guapa la desea”.