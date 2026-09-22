CRECE UN 15,8%
O Ribeiro suma 9,4 millones de kilos de uva en la vendimia
CRECE UN 15,8%
La Denominación de Origen Ribeiro cierra la vendimia con 9,4 millones de kilos de uva recogidos, lo que supone un incremento de un 15,8% con respecto al pasado año, cuando la producción se situó en el mínimo histórico de 8,1 millones de kilos recogidos.
Con más del 98% de los trabajos terminados en las 85 bodegas que conforman la D.O., el Consello Regulador hace un balance satisfactorio de la campaña. El gerente de la entidad, Luis Manuel Vázquez, destaca que “a produción cumpre a estimación inicial. As expectativas xa non son tan altas como hai uns anos, pero esperábase chegar ao redor dos 9 millóns e chegamos a 9,4, superando considerablemente a produción do pasado ano”, señala.
Las lluvias registradas durante la vendimia también contribuyeron al resultado final, ya que “hidrataron a uva, que ten una calidade excelente, bo grao e acidez, e un estado fitosanitario perfecto”, explica Vázquez. Incide en que “estamos contentos, porque a vendima saiu mellor do que parecía polo estrés hídrico. As chuvias viñeron moi ben, e permitiron equilibrar a maduración da uva”.
En esta cosecha, las variedades blancas representan el 94,6% de la uva recogida, siendo la de treixadura la principal, con 5,04 millones de kilos, seguida por godello, con 708.411 kilos; albariño, con 472.477, y torrontés, con 425.427. De palomino se recogieron 1,9 millones de kilos como variedad secundaria y de garnacha, en tintos, 155.641 kilos.
Viña Costeira, bodega de referencia en la D.O., cerró también la vendimia cumpliendo sus previsiones iniciales, con 2,5 millones de kilos, frente a los 2,3 millones del pasado año. De esta cantidad, unos 400.000 kilos proceden de sus fincas propias y el resto, de socios y proveedores. Su director de viticultura, Carlos Alberte, destaca una uva “de moi boa calidade, sana e equilibrada” y se muestra satisfecho tras una campaña “esixente, porque foi unha anada moi loitada, na que houbo que estar moi pendentes dos tratamentos fitosanitarios e da meteoroloxía” y señala que “aínda que choveu ao comezo da vendima, veu ben porque a uva estaba moi pasificada e así conseguiuse unha uva mais equilibrada e menos sobremadurada”.
Desde la Asociación de Colleiteiros, su presidente, Alberto Úbeda, señala que la calidad es buena en general y en cuanto a producción “volvemos á normalidade, porque para as hectáreas que temos o rendemento é elevado”. Destaca que la lluvia hizo reestructurar la vendimia “pero veulle ben á maduración e equilibro da uva”.
El abandono de viñedos y la falta de relevo generacional son dos de los principales problemas que afronta la D.O. Ribeiro, junto al del cambio climático. La denominación cuenta actualmente con 85 bodegas que suman cerca de 1.150 hectáreas, y a pesar de que esta campaña arroja cifras positivas tras la caída histórica de producción del pasado año, será muy complicado volver a los más de 11 millones de kilos de uva recogidos en 2024.
El gerente del Consello Regulador, Luis Manuel Vázquez, señala que “con esta superficie é moi difícil volver a esas cifras. Hai novos empresarios, pero o abandono é maior”. El director de viticultura de Viña Costeira, Carlos Alberte, señala que “nos temos novas plantacións, pero hai un abandono do viñedo que non se pode obviar, aínda que hai que ser positivos e estamos a traballar para reverter a situación”.
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