Talento digital de raíz rural en Berán

Aurelio Iglesias mira al futuro desde la innovación digital, pero sin perder de vista sus raíces en Berán, en el municipio de Leiro. Tiene 26 años, vive en Vigo y regresa a su pueblo todos los fines de semana. Ingeniero y técnico de proyectos en DIHGIGAL, el Hub de Innovación Digital Industrial de Galicia, fue el único gallego entre los 25 menores de 30 años seleccionados, de un total de 233 candidaturas, para participar en el encuentro nacional “Reprogramando el futuro”, celebrado en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La jornada abordó la privacidad y la ciberseguridad, el impacto de la inteligencia artificial en la educación y el empleo, y la desinformación. Los participantes trasladaron sus conclusiones al ministro y a la secretaria de Estado.

“Fue una experiencia increíble, tanto por participar en un encuentro de estas características como por conocer a otros jóvenes de toda España con muchísimo talento, inquietudes y ganas de hacer cosas”, destaca Iglesias.

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El joven ribeirán defiende las posibilidades que la tecnología abre para el rural: “Vivir en un pueblo ya no tiene por qué ser una limitación para innovar, emprender o desarrollar proyectos tecnológicos; con la llegada de la fibra óptica a muchos pueblos y las alternativas de internet por satélite, cada vez es más fácil trabajar desde lugares como O Ribeiro”.

“Tenemos que quitarnos esa idea de que para trabajar en tecnología hay que marcharse necesariamente a Madrid, Barcelona o cualquier otra gran ciudad. El talento también está en los pueblos y la tecnología nos ofrece una oportunidad enorme para desarrollarlo sin renunciar a nuestras raíces”, señala.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, cree que muchos puestos desaparecerán, aunque surgirán nuevas oportunidades y será clave la formación continua y la adaptación educativa: “No se trata de tener miedo al cambio, sino de estar preparados para aprovechar las oportunidades que ese cambio nos ofrece”.