El balneario de Berán encara su apertura para la primavera

El balneario de Berán podría abrir sus puertas en la próxima primavera, una vez que se completen los trabajos de acondicionamiento necesarios para poner en marcha la instalación. Esta es la previsión que avanzó el presidente de la entidad local menor de Berán, Avelino Carballal, después de la reunión de trabajo celebrada en la Diputación de Ourense para avanzar en los preparativos de la apertura.

El encuentro reunió al presidente provincial, Luis Menor; al alcalde de Leiro, Francisco José Fernández; al presidente de la entidad local menor, Avelino Carballal, y al empresario Pablo Fernández Casares, vinculado a la sociedad adjudicataria de la explotación, Balneario de Berán S.L. La reunión permitió avanzar en la coordinación de las actuaciones pendientes y acordar una visita al balneario para supervisar sobre el terreno los trabajos necesarios.

Carballal explicó que la entidad está reparando desperfectos provocados por el paso del tiempo antes de hacer entrega de la instalación, entre ellos humedades por filtraciones en el tejado, chorros de la piscina que no funcionan y motores que necesitan ser sustituidos. “Son pequenas cousas, pero nós temos pouco orzamento e esperamos poder contar con algunha axuda”, señaló, tras trasladar al presidente provincial la necesidad de apoyo económico.

Relacionado El termalismo ourensano acelera y pasará de seis a nueve balnearios

El responsable de la adjudicataria también planteó necesidades como la instalación de placas solares y algunos arreglos adicionales. La visita acordada entre las partes permitirá comprobar las necesidades de la infraestructura y avanzar en la valoración económica de las obras. Aunque el objetivo inicial era abrir a principios de año, el presidente de la entidad local menor matiza esta previsión: “É un pouco difícil porque hai que facer un presuposto e as obras levan tempo. Conto que para a primavera sí podería estar listo”.

El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, aseguró que desde el Concello facilitarán las gestiones necesarias para hacer posible la apertura, y destacó la importancia de recuperar esta infraestructura para reforzar la oferta turística de la zona: “O balneario é un punto máis de impulso ao concello de Leiro e ao termalismo, á súa oferta turística e para todo o Ribeiro e a provincia de Ourense”.

Adjudicación

La apertura del balneario llega 20 años después de su construcción. La entidad menor adjudicó en agosto la explotación a Balneario de Berán S.L., única empresa presentada, después de que un concurso anterior quedase desierto y se modificasen las condiciones. El contrato fija un canon anual de 6.000 euros, con una carencia durante los dos primeros años, en los que se abonarán 500 euros por ejercicio.