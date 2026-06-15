La inmigración como oportunidad para Ourense

Quién trabajará en Ourense dentro de veinte años? Esta es la pregunta que todos y todas nos deberíamos formular. Soy totalmente consciente de que hay debates que suelen abordarse desde la confrontación, el miedo o los prejuicios. Sin embargo, existen realidades que deberían analizarse desde la lógica, los datos y, sobre todo, desde el interés y sentido común. Una de ellas es la necesidad de inmigración en nuestra provincia, Ourense. Y es que, lejos de ser un problema, la llegada de nuevos vecinos puede convertirse en una de las grandes oportunidades para garantizar el futuro económico, social y demográfico de un territorio que lleva décadas enfrentándose a la pérdida de población y al envejecimiento.

Ourense es una provincia con enormes fortalezas. Cuenta con calidad de vida, seguridad, recursos naturales, una rica tradición cultural y un tejido empresarial que, pese a las muchas dificultades, sigue generando empleo y riqueza. Sin embargo, también afronta un desafío que nadie puede ignorar: descenso de la natalidad y aumento del número de las personas jubiladas. La consecuencia es evidente. Son muchos los municipios que ven cómo disminuye su población año tras año. Hay colegios e institutos que luchan por mantener alumnos suficientes para seguir abiertos. Y, lo que resulta especialmente preocupante, hay empresas que necesitan trabajadores y no consiguen encontrarlos.

Ningún territorio puede mantener su dinamismo económico si pierde población de forma continuada

Desde el sector industrial hasta la construcción, pasando por la hostelería, el transporte, la agricultura, la atención a personas mayores o determinados servicios especializados, son una abrumadora mayoría los empresarios que repiten el mismo mensaje: tienen actividad, tienen proyectos y tienen empleo disponible, pero faltan personas para cubrir esos puestos. Ante esta situación, la inmigración no debe verse como una amenaza, sino como parte de la solución. Y especialmente la inmigración procedente de países hispanohablantes presenta ventajas evidentes. Compartir idioma facilita la integración laboral, educativa y social; reduce barreras de comunicación y acelera la adaptación tanto de quienes llegan como de quienes los reciben.

Ningún territorio puede mantener su dinamismo económico si pierde población de forma continuada.

Por supuesto, hablar de inmigración también implica hablar de integración. No basta con que lleguen personas; es importante que existan condiciones para que puedan desarrollar un proyecto de vida estable. La integración funciona mejor cuando existe empleo, acceso a la vivienda, oportunidades educativas y una voluntad mutua de convivencia. La inmensa mayoría de quienes emigran dejan atrás a sus familias, sus amigos y sus países buscando exactamente lo mismo que cualquier ciudadano de Ourense desea para sus hijos: estabilidad, trabajo y un futuro mejor. Y es que, a menudo, olvidamos que Galicia también fue tierra de emigrantes. Durante generaciones, cientos de miles de gallegos partieron hacia países de América Latina buscando oportunidades que aquí no encontraban. Fueron acogidos en lugares como Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Cuba o México. Gracias a aquella acogida, muchas familias gallegas pudieron prosperar. La mía también, mis tíos y primos carnales aún siguen afincados en Sao Paulo desde hace medio siglo.

Y claro que el reto demográfico de Ourense no se resolverá únicamente con la inmigración, pero será muy difícil resolverlo sin ella. Las políticas de apoyo a la natalidad, el retorno de emigrantes gallegos y la creación de empleo para los jóvenes son fundamentales. Sin embargo, la realidad exige sumar soluciones y no descartar ninguna de ellas. Quizás la pregunta ya no sea si Ourense necesita inmigración. La verdadera pregunta es qué ocurrirá si no somos capaces de atraer a quienes quieren venir, trabajar y formar parte de nuestra comunidad. Porque una provincia que pierde población pierde oportunidades. En cambio, una provincia que sabe abrirse al talento, al esfuerzo y a nuevas familias está apostando por el crecimiento, por la prosperidad y por el futuro.