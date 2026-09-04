Oímbra avanza en la mejora de vías y servicios municipales

El municipio de Oímbra sigue dando pasos con el objetivo de renovar y mejorar sus espacios de uso público con dos importantes actuaciones orientadas a incrementar el bienestar de sus vecinos. Por un lado, el Concello acaba de completar la renovación integral del firme en la rúa Ladairo, situada en el núcleo de O Rosal, y por otro, encara el tramo final del año con el proyecto para instalar una cubierta en la pista de pádel municipal. Ambas intervenciones cuentan con el respaldo económico de la Xunta a través de las órdenes de ayudas para infraestructuras, dotaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios municipales.

La intervención ya finalizada en O Rosal, financiada con una inversión de 35.000 euros con cargo a la convocatoria de 2025, permitió adecentar un tramo clave para las comunicaciones locales. Tal y como detalló este jueves la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, “actuouse nesta rúa Ladairo de O Rosal, en torno a un quilómetro e medio”. La regidora explicó que esta vía es “moi transitada pola veciñanza do Rosal porque une coa vía provincial que vai a Verín e tamén a Oímbra”, y precisó que, como “tiña fochancas e estaba deteriorada, elimináronse esas irregularidades, regouse, ten un firme novo e tamén a sinalización viaria”.

Además de los trabajos viales, el municipio resultó beneficiario en la convocatoria de este año de una nueva aportación de 35.000 euros para techar la actual pista de pádel, dando respuesta a los vecinos y visitantes de fuera que acuden a practicar este deporte. Ante la magnitud de los proyectos, Ana Villarino reconoció que “concellos pequenos como o noso, se non é co apoio neste caso da Xunta, pois sería moi difícil poder acometer tantas actuacións como estamos facendo nestes últimos anos”.

Calidad de vida

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acompañó este jueves a la regidora, comprobó el resultado de los trabajos viales y puso en valor la inminente dotación deportiva. El representante autonómico comentó que el objetivo final de estas actuaciones es “mellorar as infraestruturas de ámbito municipal, co apoio da Xunta, para a mellora da calidade de vida dos seus veciños”.