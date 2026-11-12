Oímbra construirá con 321.000 euros una vivienda pública

Ana Villarino y Martínez Allegue se dan la mano ante la mirada de Encarnación Rivas.

La Xunta y el Concello de Oímbra han suscrito un convenio de colaboración para llevar a cabo el desarrollo urbanístico de un terreno próximo al colegio de Oímbra, con el objetivo de construir vivienda protegida de promoción pública, lo que supone una inversión total de 321.801 euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto con la directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, firmaron ayer este acuerdo con la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, en el marco del Plan Hurbe.

Gracias a esta colaboración, se procederá a la urbanización de una parcela actualmente destinada a uso agrícola -situada junto a la carretera OU-1010- para facilitar la construcción de vivienda protegida de promoción pública.

Las obras incluyen la preparación y nivelación del terreno, así como el suministro de todos los servicios básicos mediante la instalación de nuevas redes de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Asimismo, se llevará a cabo el desarrollo de las zonas de acceso, lo que comprende la pavimentación de viales, la construcción de aceras y la instalación de alumbrado público.

El proyecto contempla la creación de zonas verdes y espacios comunitarios dotados de arbolado, césped y mobiliario urbano -como bancos, fuentes de agua potable, papeleras y aparcamientos para bicicletas-, así como la instalación de un área de juegos infantiles.

La Xunta financiará el 70 % del proyecto -algo más de 225.000 euros- y se encargará de la contratación y ejecución de las obras, cuya duración prevista es de seis meses. Por su parte, el Concello asumirá el 30 % restante.