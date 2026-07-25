Oímbra ensalza su “ouro verde” en la 29ª Feira do Pemento

El Centro Cultural Marcos Valcárcel celebró la presentación oficial de la 29ª edición de la Feira do Pemento de Oímbra, un evento ya consolidado como Fiesta de Interés Turístico de Galicia que se celebrará el próximo domingo 2 de agosto. En el acto intervinieron el presidente del Inorde y diputado provincial, Rosendo Fernández, y la alcaldesa de Oímbra, Ana María Villarino Pardo, quienes destacaron la importancia del producto estrella de la huerta local y su papel fundamental en el desarrollo económico y turístico de la comarca.

Durante la presentación se pusieron en valor las propiedades del pimiento de Oímbra, amparado por una Indicación Xeográfica Protegida (IXP). Se trata de un fruto verde claro y brillante, carnoso, de sabor dulce y con un peso que oscila entre los 100 y 200 gramos. Como ya es tradición, la feria contará con una exposición de platos elaborados por los vecinos, donde la creatividad local presentará más de 30 recetas diferentes que van desde empanadas y pimientos rellenos hasta mermeladas, tartas o recetas de fusión con bacalao, guiño a la proximidad geográfica con Portugal.

La Feira do Pemento ofrecerá un programa completo diseñado para todos los públicos en el entorno de la carballeira del pabellón municipal. La cita contará con más de 30 puestos de artesanía, maquinaria agrícola, miel, quesos y embutidos. A las 14,00 horas se celebrará el almuerzo en el pabellón cuyo menú incluirá pulpo, carne ao caldeiro, empanada, pimientos, bica y vinos de la zona. Para acceder hay que comprar previamente una entrada que ya está a la venta tanto en la casa del ayuntamiento como en todos los bares del municipio y en dos locales en Verín a un precio de 15 euros.

La jornada también contará con bar e hinchables gratuitos para los niños, porque “pensamos en las familias” y estará amenizada desde la mañana por la charanga Támega. El broche final lo pondrá el concierto de Rosa Cedrón a las 21,00 horas. “Sempre nos gusta ter un peche de feira con música galega, porque somos un concello ao que lle gusta ir ás súas raíces”, afirmó Ana Villarino, alcaldesa de Oímbra.

Desde el Concello de Oímbra y las instituciones patrocinadoras, como el Inorde y la Xunta de Galicia, invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada gastronómica única. “Un concello pequeno fai grandioso o pemento de Oímbra, que xa é unha marca coñecida fóra de Ourense”, sentenció Rosendo Fernández.