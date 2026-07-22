Oímbra xa conta os días para dar inicio ás festas na honra a Santa Ana

TRES DÍAS DE CELEBRACIÓN

Oímbra celebra a Festa na Honra a Santa Ana os días 25, 26 e 27 de xullo cun programa cheo de actividades relixiosas, infantís e musicais

A veciñanza de Oímbra volverá amosar a súa devoción pola patroa Santa Ana.
A veciñanza de Oímbra volverá amosar a súa devoción pola patroa Santa Ana. | Cedida

O concello de Oímbra prepárase para vivir tres días de celebración coas súas festas patronais na honra a Santa Ana, coñecida na vila como “Santaniña”. O programa festivo, que se desenvolverá entre o 25 e o 27 de xullo, inclúe propostas relixiosas, actividades infantís e unha variada oferta musical.

O inicio dos festexos terá lugar o sábado 25 coa gran festa infantil, a partir das 16,00 horas. Durante a tarde, os máis pequenos da casa gozarán dunha festa da espuma, diversos xogos e obradoiros lúdicos.

O domingo 26 combinará a tradición devota coa música. Ás 8,00 sairá a procesión dende a praza da igrexa ata a capela de Santa Ana para trasladar a imaxe da Virxe. Dúas horas máis tarde oficiaráse a misa con procesión. Xa pola tarde, a música tomará o protagonismo coa sesión de baile a cargo da charanga Los Támega dende as 20,00, con verbena posterior á medianoite amenizada por A Gramola.

As celebracións culminarán o luns 27 coa misa solemne na igrexa do pobo ás 12,00. O broche de ouro porao o grupo JB Son, que amenizará a tarde e a noite para pechar estes días de festa tan sinalados na vila de Oímbra.

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