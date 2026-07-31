¿Sabe usted que en Oímbra ya están preparando el Entroido?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Oímbra se adelanta más que Abel Caballero
¿Sabe usted que el Entroido en la provincia siempre está a la vuelta de la esquina? ¿Que en todos los rincones ya se están empezando a preparar algunos de los ritos y elementos que conforman nuestra celebración más auténtica? ¿Que es el caso de Oímbra? ¿Que en las recientes fiestas de Santa Ana, los vecinos hicieron acopio durante la siega de la paja con la que harán los "fachucos" que arderán el Martes de Entroido?
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