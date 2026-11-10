Elisa Leonida.

Seguramente este nombre no os dice nada. Sin embargo, esta mujer rumana fue una de las primeras graduadas en ingeniería del mundo.

Nació el 10 de noviembre de 1887 en Galati (Rumanía). Brillante en el instituto, intentó matricularse en la Universidad Politécnica de Bucarest, pero fue rechazada por ser mujer. No se amilanó y se marchó a Berlín.

Allí consiguió entrar en la Universidad Técnica de Charlottenburg, a pesar de que el decano intentó disuadirle apelando a “las tres k: kínder, küche y kirche” (niños, cocina e iglesia), que eran las tres cosas a las que podían aspirar las mujeres de la época.

Elisa hablaba y escribía perfectamente alemán y era extraordinaria en todas las materias por aquel entonces reservadas a los hombres. Se graduó con honores en 1912 y se convirtió así en la sexta mujer ingeniero del mundo. El decano esta vez la llamó “la más diligente de todos los diligentes”.

Tras graduarse, volvió a su país donde desarrolló su trayectoria profesional en los campos de matemáticas, física y química, llegando a ser nombrada directora de los laboratorios del Instituto Geológico de Rumanía.

Exponemos una lista con algunas de las muchas pioneras que cambiaron el mundo y nos hicieron mejores:

Florence Nightingale (1820–1910). Inventó el diagrama de área polar (gráfico de rosa) para demostrar visualmente las causas de mortalidad en la Guerra de Crimea.

Florence Nightingale David (1909–1993). Desarrolló modelos estadísticos estratégicos para el bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial.

Gertrude Mary Cox (1900–1978). Considerada la “primera dama de la estadística”.

Elizabeth Leonard Scott (1917–1988). Descubrió el “efecto Scott” en astronomía, demostrando sesgos estadísticos en la observación de galaxias distantes.

Enid Charles (1894–1972). Pionera en demografía moderna y estadísticas de población.

Grace Wahba (1934–presente) Desarrolló los métodos de validación cruzada generalizada y modelos de splines de suavizado.

Mollie Orshansky (1915–2006) Creó la conocida como Línea Oficial de Pobreza utilizada por el Gobierno de los Estados Unidos en la década de 1960.

Menos mal que el mundo cambió, al menos en este sentido.

Propina | Testificar

El origen de la palabra testificar es confuso, ya que hay varias versiones y ninguna coincide.

Ya hemos hablado en alguna ocasión de otro significado, pero hoy por la efeméride referida con protagonismo femenino, nos referimos a una que se usaba para validar el género. Después de cada cónclave, cuando ya se había elegido el cardenal que sería papa, y antes de que éste fuese nombrado definitivamente, era sometido a una prueba, realizada por otro cardenal, que era nombrado para tal misión. Esta prueba consistía en que éste último debía tocar los genitales al futuro papa con la mano para testificar luego a los demás que éste era un hombre.

Esto se hacía para evitar un posible fraude de elección de una mujer, que se haría pasar por el sexo contrario para ser pontífice.