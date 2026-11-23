El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo marcó la distancia entre el relato del presidente y la realidad que padecen los españoles. Sánchez acudió con una dejadez impropia de quien representa a todo un país. Ahora pretenden convencernos de que aquello formaba parte de una estrategia y de que Feijóo fue un maleducado. Una cortina de humo para no hablar de lo verdaderamente importante: la corrupción y la economía. Sánchez volvió a refugiarse en el gastado argumento de que España va como un cohete. Un relato que ya convence a pocos ciudadanos, porque lo viven y porque los datos lo desmienten con contundencia. Y no porque lo diga Feijóo, sino porque lo dicen las propias estadísticas europeas. Eurostat acaba de poner cifras a una realidad demoledora: entre 2010 y 2025, la renta mediana real creció un 25,4% en el conjunto de la Unión Europea, mientras que en España apenas avanzó un 4%.

Porque del PIB no se come, como bien dijo el candidato popular

Ahí está la diferencia entre la propaganda y la realidad. Porque del PIB no se come, como bien dijo el candidato popular. Puede crecer la economía en términos agregados, pero eso no significa que mejore la vida de quienes tienen que llenar la cesta de la compra, pagar la vivienda, afrontar las facturas y llegar a fin de mes. Como también ha advertido Bruselas, una parte importante del crecimiento español responde al aumento de población y no a una mejora equivalente de la productividad. Crecer no es necesariamente prosperar. Los españoles han soportado durante estos años un auténtico calvario fiscal e inflacionario. Han visto cómo los precios se disparaban, cómo los impuestos se llevaban buena parte de las mejoras salariales y cómo su capacidad adquisitiva se deterioraba. Tampoco ayuda la gestión de las cuentas públicas. Esta misma semana, la Junta Fiscal Europea ha asegurado que el gasto militar explica una parte mínima de la desviación presupuestaria. Sánchez ha gastado como si no hubiera un mañana. Lo ha hecho en los últimos consejos de ministros y durante toda la legislatura, comprometiendo recursos sin preocuparse por quién tendrá que pagarlos con tal de seguir en el poder.

La herencia que recibirá el próximo Gobierno será una factura de dimensiones escandalosas

Otro ejemplo es, sin duda, el uso que se ha hecho de los fondos europeos, que han financiado gasto corriente pensiones, cuando estaban destinados a modernizar el país, impulsar inversiones y elevar nuestra productividad, no para convertirse en una vía de financiación de las necesidades ordinarias del Estado. La herencia que recibirá el próximo Gobierno será una factura de dimensiones escandalosas: deuda, intereses, compromisos de gasto y unas cuentas públicas que necesitan una auditoría rigurosa y que pagarán los contribuyentes, ahora y en los próximos años. Y, por si faltaba algo, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que amenaza con espantar inversiones millonarias en centros de datos. Una decisión incomprensible cuando España reúne condiciones extraordinarias para atraer este tipo de proyectos y convertirse en protagonista de la revolución tecnológica.