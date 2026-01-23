A l mediodía escuchó en la radio que los camiones podrían estar embolsados a las puertas de Galicia hasta el lunes por la nieve que trae la borrasca polar Ingrid. Después de comer leyó que la patronal de los supermercados alertaba del desabastecimiento por las restricciones al tráfico pesado. A las tres ya estaba entrando en el Mercadona. En el lineal de frutas y verduras quedaban ajos, uvas, unos tomates cherry, tres papayas, dos trozos de media piña, cuatro puerros y alguna cosa más. El de la carne también estaba en los huesos como el resto de las secciones de frescos.

“Ourense, sede de la Copa del Mundo de Esquí en Manzaneda, hoy ya tienes el pedal”, bromeó un colega

La patronal considera excesiva la prudencia. Los que firman la crítica no bajan el puerto nevado con el remolque. Entre los camioneros, según el que responda. La decisión de la DGT, en todo caso, parece improvisada o condicionada por el servicio ferroviario en entredicho. Unos 10.000 camiones permanecen parados a mitad de ruta en carreteras a las que no ha llegado la nieve, unos 1.600 con dirección a Galicia por la A-52 y la A-6. Por autovía y siguiendo máquinas quitanieves en peores condiciones circulan en otras partes de Europa. Pero otro desprendimiento de tierra en Tordera interrumpió la línea de Rodalies, el funeral de Estado por los 45 fallecidos en Adamuz está por celebrar y se presentan muchas horas de investigación para comentar. Mucho curro le espera al ministro Óscar Puente en X. Y lo que se habla aquí se escucha en La Meca. Arabia Saudí aplazó sin fecha la extensión del mantenimiento y explotación del corredor de alta velocidad entre Medina y La Meca. Hay peña a dos comentarios de creer que viajábamos en un tren tercermundista. La confianza va con la autoestima.

“Ourense, sede de la Copa del Mundo de Esquí en Manzaneda, hoy ya tienes el pedal”, bromeó un colega cuando se alargaba el cocido del patrón en el que la prensa coruñesa hace recuento. Este año echó de menos al guapo Andrés Ríos y a Emilio Quesada, decano de la asociación. Los chistes espontáneos indican que hay marca para trabajar. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, pidió a la población no acercarse a la costa, sobre todo a la playa de Riazor durante la pleamar entre las seis y las ocho de la tarde. Fue como avisar del horario. La imprudente curiosidad acabó en decepción.