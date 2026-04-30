La ministra de Sanidad, disgustada

La ministra de Sanidad está muy disgustada, porque la mayoría de los médicos no se afilian a Comisiones Obreras y UGT, que, según ella, son los sindicatos buenos, los sindicatos fetén, los sindicatos de clase, es decir, los sindicatos de izquierda. Si la mayoría de los médicos españoles estuvieran afiliados a los sindicatos que son correas de transmisión de socialistas y comunistas, parece que no hubiera habido huelga de médicos, como no hay huelgas de casi nada, en España, desde que gobierna Pedro I, el Mentiroso, que es que, en cuanto llega la izquierda al Gobierno, los sindicatos parece que están de vacaciones.

Sin embargo, España no es ninguna excepción en la Unión Europea, y se ve que la ministra de Sanidad ocupa tanto tiempo en los problemas de Madrid -porque quiere ser presidenta de los madrileños para que los madrileños, por fin, seamos felices- que no viaja ni se informa de cuál es la afiliación de los médicos en la UE. El sindicato más importante de Alemania, el Marburger Bund (MB), no es de izquierdas. Ni de derechas. Y defiende los intereses de sus afiliados. Algo parecido sucede con la Asociación Médica Sueca, donde -a pesar de que los gobiernos suelen ser de izquierdas- no hay médico sueco que levante el puño o se ponga a cantar la Internacional en una asamblea o en una reunión. Y, en Francia, padre del izquierdismo de Europa, sucede al revés, y es que la Confederación de Sindicatos Médicos Franceses, es muy profesional, muy gremial, pero si apunta algún matiz político es el liberal conservador.

Entiendo que para doña Mónica (médica, madre y ministra) esta circunstancia sea para ella un motivo de frustración, pero no es una circunstancia exótica española, sino que en la Unión Europea, y en todo Occidente que vive en régimen democrático, los médicos suelen asociarse para defender sus intereses profesionales, y huyen de los sindicatos de izquierda. Comprendo que ser comunista en un país capitalista, como le ocurre a la señora ministra, pueda ser una circunstancia incómoda, pero no creo yo que los médicos chinos estén en una situación muy confortable, y eso que viven en un país comunista. De todas formas, como quien preside el Consejo de Ministros va muy a menudo a China, podría preguntarle la señora ministra, a ver si avanzamos algo. Pero entienda que la inmensa mayoría de los médicos no estén politizados, y si alguno lo está, son minoría, y nunca con la intensidad con la que demuestra su politización la señora ministra.