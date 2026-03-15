La amenaza inminente” es un concepto geopolítico y/o pseudomilitar acuñado recientemente por Trump en su incomprensible y desbaratada retórica política como excusa, una más, en este caso para atacar al régimen iraní.

No seré yo desde luego, ni creo que nadie decente en este mundo, el que defienda a los ayatolas (ayatola, no me toques la pirola), pero la base argumentativa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica resulta un poco endeble y parece sacada con no mucha fortuna de una película de la saga Star Wars: “La amenaza fantasma”.

“La amenaza fantasma” que en realidad es la primera película de la inacabable serie fue rodada veinte años después del estreno de la primera parte “La guerra de las galaxias”.

Si alguien tenía alguna duda de que George Lucas es un genio visionario vean ustedes este fragmento extractado de la Wikipedia en el que se describe el principio del argumento de esa película, y presten atención a lo que dice.

“La Federación de Comercio ha iniciado un bloqueo comercial en el planeta Naboo, gobernado por la joven reina Amidala tras imponerse nuevos y elevados impuestos sobre las rutas comerciales en la galaxia. El canciller supremo de la República Galáctica, Valorum, envía a dos embajadores Jedi al centro de la Federación donde el virrey, Nute Gunray, los espera. Al llegar, el androide TC-14 que les da la bienvenida, comunica a Gunray que los embajadores son dos caballeros Jedi llamados Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Gunray se pone muy nervioso porque sabe que su bloqueo terminará cuando los Jedi se lo exijan, pero se pone en contacto con un Lord Sith, Darth Sidious, que le dice que lo que tienen que hacer es acabar con los Jedi”.

La base argumentativa del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica resulta un poco endeble

Bueno, no sigo porque es innecesario y todos nos sabemos la historia ya que hemos visto las películas aunque desordenadamente docenas de veces.

Es obvio para cualquier lector, incluso para el más lerdo y poco informado, que el canciller supremo es Donald Trump; los embajadores Jedi son Marco Rubio y J.D.Vance; el virrey Gunray es Netanyahu; y Darth Sidious es Vladimir Putin.

Nos faltaría por identificar en esta historia a la reina Amidala, que podría ser por su tono sibilino y astutamente conciliador Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México, y algún androide más que quedaría suelto por ahí.

En “La amenaza fantasma” aun no aparecen C3PO (que con ese nombre parece un coche con matrícula de Pontevedra que habla idiomas como Pedro Sánchez), ni R2D2 (que parece un chaval manco y un poco butanito pero muy simpático, hábil y resolutivo como Baldoví), pero todo llegará. Al tiempo. No tengan prisa. La historia de las galaxias va a cámara lenta.

Sin embargo la amenaza inminente o la amenaza fantasma ya están ahí, esperándonos a la vuelta de la esquina. Acechando.

Pónganse ustedes en “prevengan” porque cualquier cosa puede pasar, y cualquier cosa será peor (soy optimista por naturaleza).

¡Joooder! ¡Que la fuerza nos acompañe!