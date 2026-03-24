Últimamente cada vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un “canutazo” -declaraciones a micrófono quitado- alguien, a veces algún periodista español, le recuerdan cuándo piensa materializar la amenaza de embargo contra nuestro país por no ceder el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón para su guerra particular de Irán. Otro día le preguntan si está pensando en retirar las bases mencionadas de nuestro país y trasladarlas a otro, al aliado americano al otro lado del Estrecho, Marruecos, que estaría encantada de recibirlas, y dice que es una posibilidad. Entre esa amenaza, y la decisión española de no aumentar el gasto militar en defensa al 5%, que ha llevado a Trump a sugerir la expulsión de España de la Alianza Atlántica, a los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE, y los militantes del “no a la guerra”, después de tantas manifestaciones y tantas protestas, asisten atónitos a que pueden conseguir su objetivo. “OTAN, no. Bases Fuera” de la única forma que no habían previsto: que fuera Donald Trump quien les hiciera el trabajo.