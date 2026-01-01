Ano novo, vida nova?
DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE
“De maneira que se alguén está en Cristo é unha nova creación.”
Son momentos de moita alegría: receber un novo ano, facer bos propósitos, formular novos retos ou retomar temas pendentes. Por as razóns que sexan, sempre queremos mellorar a nosa cualidade de vida. O problema está en que case sempre as persoas pensan en cousas materiais e deixan a un lado as espirituais. As máis importantes. O versículo de hoxe fala dunha nova creación; dunha nova criatura segundo outras versións. Cando atendemos á mensaxe do Evanxeo, a nosa vida achégase a XesusCristo e El transforma a nosa vida. Xa non é preciso facer nada máis que seguir no seu camiño. Isto significa obedecer os seus mandamentos e disfrutar do seu amor. Unha experiencia que non ten volta atrás e que se extende por unha eternidade. A forma de aceitar este agasallo é por graza a través da fe. Unha fe que sabemos que é auténtica cando se manifesta coas obras da fe. Pois unha fe sen obras é morta.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
PORTADA DE LA REVISTA
Luis Fernández, la música como pasión existencial
INHALACIÓN DE HUMO Y QUEMADURAS
Tres muertos en un incendio en una vivienda de Carabanchel durante la madrugada
DESCATALOGACIONES EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
Buscador | Introduce el nombre de tu baliza V16 y comprueba si está homologada