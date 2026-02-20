En el año 1500, Juana de Castilla fue reclamada de Flandes como heredera de los Reyes Católicos. Su lugar natural era el trono pero, para evitarlo, la tacharon de loca. Su padre, su marido y su hijo, la desequilibraron, condenándola a vivir encerrada, muriendo como la reina que nunca reinó. La histeria siempre ha sido comodín para dinamitar el camino al éxito de las mujeres.

A Ana Alonso (Granda, 1994) también la tomaron por loca. “Me decían que si estaba loca, que ni siquiera iba a llegar a los Juegos”. Sucedió tras un dramático accidente en octubre, cuando fue atropellada mientras entrenaba en Sierra Nevada. El parte médico es terrorífico: rotura del LCA y LCI de su rodilla izquierda, edema óseo, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. Pero la esquiadora es hábil en las crisis. Se rompió una pierna en 2017 y pasó por dos operaciones cardíacas en 2018. Sin tiempo para lamentos, evitó in extremis el quirófano, se exilió en el gimnasio y abordó una recuperación exprés con un objetivo que nunca ocultó: una medalla individual y un oro en relevos en Milán-Cortina.

Ayer, cuatro meses después del atropello, cumplía la primera parte del trato. Se erigía en la pista de Stelvio con la sexta medalla española de la historia: una presea de bronce, épica y fe. El sábado puede completar su amenaza. Su compañero en relevos será el número uno de la disciplina. Oriol Cardona (Bañolas, 1994) sumó, un parpadeo después del apogeo de Ana, otro disparate al medallero nacional: el primer oro desde Paquito Fernández Ochoa, hace ya 54 plúmbeos años.

Ocurrió en media hora de chaladura en la que todos los entusiastas nos contagiamos de la locura del skimo. Un deporte que bebe de los ancestros del hielo para ascender sobre pieles de foca, escalar con crampones y deslizarse esquiando hasta la meta. Tres minutos de algarabía, prescritos para el fervor de la sangre caliente. Nuestro nuevo bastión de invierno.

Con medio centenar de medallas internacionales, Ana y Oriol son los vigentes campeones de Europa y subcampeones del mundo. Mañana pueden volver a reinar en el manicomio del skimo.