Ocurre con el COB lo que con la leyenda de la Isla de San Barandón, que, a decir de los marineros que se acercan a la costa canaria, “aparece y desaparece”. Sí, pero no existe. En realidad, esa isla, es el reflejo de la isla de la Palma. Una ilusión óptica. Tal es el caso del COB que aparece, desaparece y mientras tanto sostiene una realidad: la realidad de la permanencia. Porque este COB, con una expectante aparición, desaparece luego, para volver a aparecer, tras un buen partido ante Palencia y este último ante el Menorca, donde el conjunto ourensano compitió con sus armas y nunca renunció a pelear por el triunfo, llegando hasta donde puede llegar.

El valor de su afición, un buen trabajo táctico, la eclosión de Isaac Vazquez, el,esfuerzo agónico de Rafa Lisboa. ¿Y? ¿Suficiente?

Hablar de mérito puede ser un tanto subjetivo, ¿pero da para más? El valor de su afición, un buen trabajo táctico, la eclosión de Isaac Vazquez, el,esfuerzo agónico de Rafa Lisboa. ¿Y? ¿Suficiente?

Parafraseando a la periodista Lucia Taboada tras la eliminación europea de su Celta: “La emoción nunca es lineal, es contradictoria e impredecible y pensar que en momentos de agobio, debilidad, puede surgir un buen partido” para, continúa, “afrontarlo con el ánimo, la ilusión de la grandes citas”.

Lo que los aficionados piden a su equipo es que sea fiel a su identidad. Y ese COB constante, competitivo, fue el que viajó hasta Menorca. ¡Lástima que no se diera un mejor resultado!

Una buena primera vuelta, quizá, creó unas expectativas no muy ajustadas a la realidad de un COB que se presta a despedir la temporada con la mejor compostura posible. Aunque quizá, para los más críticos, esa despedida, ya se hizo antes de tiempo. Pero, seguro que con el cierre de la competición el conjunto ourensano, pese a sus apariciones y desapariciones, tendrá el reconocimiento merecido: el que la inmediatez de un resultado y el desasosiego causado por el error, le está negando y sus posibles le permiten.