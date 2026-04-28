Martiño y el sistema

El caso de Martiño Ramos Soto ha dado que hablar en Ourense en los últimos días con motivo de su extradición a España. Una extradición que se produce porque él mismo ha aceptado voluntariamente regresar. De no haber existido ese consentimiento, y ante la ausencia de un acuerdo ágil entre Estados, el proceso podría haberse prolongado durante años. No es difícil pensar que esa decisión también esté condicionada por las condiciones de la prisión en Cuba, muy alejadas de los estándares de los centros penitenciarios españoles. En los próximos tres meses, Instituciones Penitenciarias decidirá, bajo los preceptivos informes, si recala en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar o en algún otro para cumplir los 13 años que le separan de la libertad.

Más que centrarse únicamente en el desenlace, lo ocurrido obliga a revisar cómo se gestionó la situación desde el inicio. Se trata de una secuencia de decisiones que, encadenadas, acabaron generando el contexto que permitió lo que después ocurrió.

Y precisamente en ese contexto se entiende también la propia conducta de Martiño. Lo que ocurrió y, sobre todo, la fragilidad del sistema que él mismo pudo percibir, le permitió burlar los controles en España y marcharse con la idea de rehacer su vida en otro país con aparente impunidad. Esa sensación de haber eludido al sistema es, probablemente, lo que propició que en Cuba se mostrase con cierta confianza, incluso con apariciones públicas, aunque bajo una ligera modificación de su identidad, haciéndose llamar Martín Soto. Sin embargo, esa exposición acabó jugando en su contra. Le convirtió en una persona visible y reconocible, en un momento en el que ya figuraba entre los diez fugitivos más buscados por la Policía Nacional.

Desde el ámbito educativo, cuesta entender que ante una investigación de esta gravedad, y posteriormente con una condena en primera instancia, no se adoptasen medidas provisionales como la suspensión provisional de funciones de forma inmediata. La reacción llegó tarde y, en gran medida, empujada por la presión social.

Este caso no puede cerrarse en falso. La detención y el cumplimiento de la condena no corrigen los fallos previos

En segundo lugar, sorprende la ausencia de medidas cautelares por parte de la autoridad judicial. Ni la acusación particular ni la Fiscalía solicitaron la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Son instrumentos previstos precisamente para evitar situaciones como la que terminó produciéndose. Que no se aplicasen obliga a preguntarse si se valoró adecuadamente el riesgo de fuga.

En paralelo, se ha intentado poner el foco en la actuación policial, pero conviene aclarar un aspecto esencial. La Policía no puede actuar al margen de la ley. En un Estado garantista, no es posible destinar recursos a vigilar permanentemente a una persona que no ha sido condenada por sentencia firme ni tiene impuestas medidas restrictivas. Hacerlo supondría vulnerar derechos fundamentales.

Ahora bien, eso no elimina otras incógnitas. Durante ese tiempo, esta persona pudo vender un piso, desprenderse de un vehículo y abandonar el país sin que saltasen alertas. No se trató de una huida improvisada, sino de un proceso progresivo. La salida por Portugal, el paso por terceros países y la llegada final a Cuba reflejan que hubo margen para detectar movimientos que, en conjunto, resultaban claramente anómalos.

En este escenario, también resulta inevitable preguntarse si su pasado como representante político pudo influir en la percepción del riesgo o en la contundencia de las decisiones adoptadas.

Este caso no puede cerrarse en falso. La detención y el cumplimiento de la condena no corrigen los fallos previos. Lo sucedido pone sobre la mesa la necesidad de ajustar los mecanismos de prevención y la capacidad de respuesta del sistema para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse, porque, a pesar de tratarse de un hecho aislado, casos como este generan un profundo impacto en la ciudadanía y vuelven a evidenciar el daño causado a la víctima, a su familia y a su entorno.