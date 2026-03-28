Apostar por el turismo

Será verdad que solo los territorios en decadencia no apuestan por el turismo. O, dicho de otra forma, quienes no apuestan hoy por el turismo se ven abocados a la decadencia. Sea como fuere, La Región ha puesto datos a uno de los pilares del turismo en el noroeste peninsular: el Camino a Santiago. En este caso el que utiliza la llamada Ruta de la Plata, la que, partiendo de Andalucía, atraviesa Extremadura, Salamanca, Zamora y, en diagonal, toda la provincia de Ourense. Los números por esta vía, apenas nueve mil peregrinos de entre más de medio millón que certificaron en 2025 su camino a Compostela, hablan bien a las claras de la magnitud de la oportunidad y la tarea pendiente.

Y sí, es difícil encontrar ciudades boyantes, y territorios, que no apuesten por el turismo, que no hayan encontrado en el turismo la pócima mágica para crear empleos, localizar inversiones y movilizar sectores enteros de actividad. De los proveedores, transportistas, obra civil, instalaciones, profesionales cualificados del sector y flujo económico inducido en el comercio, taxis, vehículos de alquiler, centrales de reservas y un larguísimo etcétera de servicios con creciente valor añadido. El turismo, salvo imponderables de pandemias, guerras o crisis económicas profundas, es una actividad en expansión, democratizada y que, a resguardo de la inseguridad, se desarrolla y sabe adaptar, con rapidez, oferta y demanda.

La Estrategia de Turismo de Galicia 2030 encaja como un guante en los recursos que Ourense, capital y provincia, pueden ofrecer

Por eso es por lo que alarma el menosprecio que todavía hoy sufre el sector desde algunos responsables políticos y analistas económicos. El caso del gobierno local ourensano es paradigmático de esta situación: desinterés por Fitur, que no se compensa con acciones alternativas; desinterés por no tener en perfecto estado de revista las pocas referencias de las que el visitante tiene noticia, sea el Ourense termal, sea su casco histórico y la referencia de la catedral, sea la capitalidad de cuatro denominaciones de origen vinícolas, sea un patrimonio cultural más que digno y de interés general para una ciudad de su dimensión. No acaban en los lindes de la ciudad la famélica estrategia de atracción turística. En reciente estudio se señalaban las contradictorias prioridades en que, respecto de la Ribeira Sacra, incurren la promoción turística institucional –templos y paisaje- y la demanda observada en los visitantes reales y potenciales –agua del Miño y Sil, vino y gastronomía-.

La Estrategia de Turismo de Galicia 2030 encaja como un guante en los recursos que Ourense, capital y provincia, pueden ofrecer. Naturaleza, termalismo, enología, gastronomía, patrimonio, paisajes, historia y cultura son el abanico de posibilidades y potencialidades a la espera de las iniciativas públicas y privadas que todavía no hemos sabido poner en funcionamiento. Un esfuerzo sostenido, de pequeños pasos, pero de largo aliento, para un objetivo de país.