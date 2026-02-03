El récord Guinness que espera en Lugo

Ángel Patricio Rodríguez Argibay espera la llamada del récord Guinness que certifique que su colección de 4.850 libros firmados y dedicados por 1.682 escritores es la mayor del mundo. Hace unos cinco años contactó con el chófer de anécdotas para sumar dos libros más a su biblioteca repartida entre Lugo y A Coruña. También pidió unas letras o una virguería en un cuaderno de dedicatorias solemne. Tocó después de leer a Manuel Jabois en la fila. El álbum impacta como las dedicatorias coloreadas de Manuel Rivas.

Y está el escritor que se quiera buscar como en una biblioteca surtida. Desde obra de Premios Nobel, como el último poemario que firmó Vicente Aleixandre poco antes de cascar o las primeras ediciones que le enviaba Camilo José Cela, a escritores noveles agradecidos de compartir tomo y estante.

Y si no está, dale tiempo como diría Baltar. En 2005 Xosé Neira Vilas dedicó una columna en “El Correo Gallego” a “Un bibliófilo lucense”. Contaba que un funcionario de la Diputación nacido en 1960 lo esperó a la salida de una sesión plenaria de la Real Academia Galega con libros bajo el brazo para ser firmados por dos o tres académicos. “Adiante, amigo, con esa noble dedicación –surgida por la amistad con Ánxel Fole– que afortunadamente non acaba nunca”, lo animó Neira Vilas. Aún no había iniciado el latoso envío de documentación a la oficina del Guinness, dos décadas después sigue “adiante” con el mismo empeño, acudiendo a presentaciones y contactando con autores.

Meses más tarde llamó con el par de libros del chófer que le faltaban por firmar. Los había encontrado en un mercadillo. Con modales y buena conversación es fácil cafetear con frecuencia y vive con un pie en la muralla romana y el otro en el Cantón coruñés. “Me podrías sacar en un artículo”, sugirió un día que enseñaba los reportajes que le habían hecho en “El Progreso de Lugo”, “La Voz de Galicia” o “El Ideal Gallego” a medida que aumentaba su colección de firmas o de piezas de Sargadelos que sorprendió al diseñador Xosé Díaz, hijo de Isaac Díaz Pardo. Salvo la actualización de inventario, Ángel Patricio lo había contado todo. “Pero no en La Región”, lamentó la última vez que refrescó las cifras. Otro periódico más en el expediente de un coleccionista de libro.