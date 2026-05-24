Según el relato bíblico Dios castigó la soberbia de los hombres que pretendían construir la Torre de Babel para llegar hasta él confundiendo sus idiomas para que no pudieran entenderse por lo que debieron abandonar su empeño y se dispersaron por el mundo cada uno con su lengua. Desde entonces construir el rascacielos más alto ha sido un desafío arquitectónico e ingenieril y en ello se empeñan las empresas más potentes. En menor medida se utilizan como edificios residenciales, pero en Benidorm se levanta el TM Tower, que tendrá 230 metros de altura -el más alto de Europa en este uso-, 64 plantas y 260 viviendas a millón de euros más o menos que estarán habitables en 2028. Se trata de una nueva torre de Babel dado que un 30% de los compradores son polacos, los ucranianos son un 14% y hay propietarios de otros muchos países del este de Europa, que dejan en minoría al 30 por ciento de españoles que han reservado la compra. Para las reuniones de la comunidad tendrán que contratar un ejército de intérpretes.