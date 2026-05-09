Balones al fondo de la red

Define"aura"

Los chavales, ahora, cuando ven una fotografía como la de la Princesa de Asturias, dicen que desprende “aura”. La princesa Leonor estuvo hace días en la Base Aérea de Los Llanos, junto a sus compañeros de cuarto curso. Visitaron el Ala 14 del Ejército de Aire y del Espacio. La foto de la Princesa de Asturias en el Eurofighter está destinada a ser la portada de su libro biográfico dentro de 50 o 60 años. Guarden el vaticinio.

Superestrella

Julia Janeiro celebra su 19 cumpleaños. | Europa Press

En la imagen la vemos celebrando su 19 cumpleaños y tratando siempre de esquivar a la prensa. Ahora tiene 23 y una entrevista de 12 páginas en la revista Hola, con la que rompe el silencio mediático que decidió adoptar a los 18 años. Es Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, y aunque los medios están resaltando su extraño comportamiento, porque ahora dice que quiere ser una “superestrella”, lo cierto es que entre su ristra de confesiones desvela una realidad a la que casi nunca se presta atención: el padecimiento de los niños hijos de famosos, hostigados, perseguidos, y acosados en el colegio por sus propios compañeros. Dicen los autores de la entrevista que pasó casi la mitad de la misma a lágrima viva. No diría yo que esta decisión de aceptar el contrato de fama implícito con la prensa del corazón vaya a traerle una vida más equilibrada. Me temo que lo iremos contando aquí.

Una diferente

Cristinini, en la gala de Poder Femenino 2026. | Europa Press

Pierdo la cuenta de la cantidad de premios y galas para el “empoderamiento femenino” –lo que diablos sea eso- que se celebran cada año en España. El pasado 5 de mayo la Real Fábrica de Tapices acogió los Premios Poder Femenino 2026 de Yo Dona. Como es habitual en estos saraos, mucho feminismo, pero lo que hubo es una guerra, a cuchillo entre los dientes, entre asistentes y premiadas por ser la más espectacular en el photocall. Carmen Corazzini, Marta López Álamo, Vania Millán, María Jurado, y muchas más. En cómputo, si exceptuamos los kilos de botox y otros apaños, y los vestidos de dudoso encanto, la batalla de la belleza y la elegancia la ganó la presentadora y actriz Cristinini, por aspecto, por actitud, y por mantenerse al margen de la lucha de gigantes empoderadas.

Caricias blancas

Courtois y Mishel Gerzig, en el Mutua Madrid Open. | Europa Press

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, recibe una caricia de la espectacular modelo israelí Mishel Gerzig, su esposa, durante ese desfile de famosos que es el Mutua Madrid Open 2026, donde creo que se juega al tenis o algo así. No le vendrá mal el consuelo a Courtois, con la telenovela que hay en el vestuario, donde en los últimos siete días hemos ido casi a pelea diaria (dejo este espacio aquí para que, si es usted tan amable, deposite entre los paréntesis una oración por la inminente venida de José Mourinho a poner orden en el gallinero blanco). A propósito, Gerzig tiene una historia fascinante y no muy conocida. Detrás de su aspecto tan tierno y delicado, de modelo de lujo, la mujer aparcó unos años su carrera de modelaje para hacer el servicio militar israelí, pasando dos temporadas como capitana de barcos de rescate en la Marina, con quince soldados a su mando. No sé mucho de porteros, pero considero que Courtois hizo aquí una de sus mejores paradas.