La banalidad de los presidentes

La estructura básica de la sociedad ha sido modificada sustancialmente por la dinámica tecnológica con el consiguiente acceso inmediato a todo tipo de información, por supuesto con la inclusión “de lo evidente” que encubre “los hechos alternativos” circunloquio de la mentira (en la actualidad había que crear una Facultad Universitaria que certificase la especialidad de la mentira como “opinión” de los defensores de la “posverdad”). El cambio climático, grandes cataclismos, como la pandemia del covid-19, la contaminación de los océanos, los incendios… son aprovechados por el Capitalismo salvaje para reforzar la sumisión de las masas, sin que estas perciban la verdad que encierra la política en un mundo globalizado; en el que la Ciencia se subordina a la Estrategia. Los instrumentos para establecer una escala de persuasión que asegure la lealtad de los habitantes del planeta, son fundamentalmente el uso de la fuerza y/o la credibilidad jerarquizada.

El poder de convicción ha sido patrimonio de los que, despreciando la empatía, conectan con las necesidades de la gente que se sienten reconfortados y fortalecidos en sus creencias. Los líderes del totalitarismo conectan con aquellos que tienen similar estructura neuronal, militando o simpatizando independientemente del partido al que voten pero coincidiendo en el hecho de creer en Verdades Absolutas que sustentan a los regímenes totalitarios.

Después del Juicio de Núremberg, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial estaban convencidos de la desaparición definitiva del nazismo. La triste realidad fue que muchos países con teóricos gobiernos democráticos acogieron y protegieron a relevantes figuras del nazismo, llegando a compartir actividad política a pesar de que el principal objetivo de los nazis es el derrocamiento de las democracias, sustituyéndolas por Estados centralizados, dirigidos por un dictador y una elite dirigente que cuente con el apoyo de las masas que en ningún caso, retrocederán ante el terror y la violencia para alcanzar la hegemonía. Que Donald Trump es un fascista es algo notorio, ¿se puede afirmar que es un nazi? Dudo que él conozca la obra y la vida de su compatriota el abogado norteamericano Fleckenstein y de su compañero Thompson miembros colaboradores del grupo nazi “American Patriots”.

Los objetivos fundamentales de la mayoría de los presidentes norteamericanos fueron expandirse

Los objetivos fundamentales de la mayoría de los presidentes norteamericanos fueron expandirse, algo que ya nace con la declaración de independencia que no recoge el exterminio de los pueblos indígenas. Es larga la relación de países y territorios anexionados (más de 25) por USA lo largo de la historia. Lo que asusta a las masas es el procedimiento violento e ilegal usado por Trump para demostrar su ilimitado poder.

Es evidente que los Estados Unidos de Europa (sueño de Moonet) carecen de la unión que tienen los Estados Unidos de América. La bandera es algo más que un símbolo, es el nexo de la identidad de los Estados Unidos. En caso de confrontación entre UE y USA, Groenlandia pasaría a ser territorio Yanqui e Inglaterra actuaría como monaguillo de su hijo preferido.

Lo incuestionable es que Trump ha ganado las elecciones presidenciales con más de 77 millones de votos, que tiene sometido al Tribunal Supremo, que actúa al margen de la ley sin miedo a tener que rectificar, que su falta de ética es tolerada por sus electores, que se ha publicado parte de un dossier sobre su presunta pederastia y no pasa nada. No duda en atacar (superando a G. Bush en osadía) a un país soberano sin el respaldo de la ONU y esta otorga. Nadie va a impedir sus principales objetivos (controlar las riquezas de Venezuela, fundamentalmente el petróleo). Y juzgar a Maduro para atemorizar a los pocos “irresponsables” que critiquen sus actos.

Interrogantes: ¿Cuántos traidores delataron a Maduro?

¿El Reino Unido, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Italia… qué países europeos apoyarían a Dinamarca en la posesión de Groenlandia?

¿Es Donald Trump el único presidente juzgado e imputado en varios casos?

¿El petróleo venezolano es de Venezuela?

¿Qué país desaparecerá del mapa primero: Palestina, Formosa, Groenlandia, Ucrania, Líbano, Ceuta y Melilla… Panamá? ¿USA tal vez?