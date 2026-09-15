La larga Batalla del Somme, ocurrida durante la Gran Guerra, alcanzó uno de sus momentos más trágicos el 15 de septiembre de 1916, con miles de bajas en un solo día.

Ese día se produjeron algunos de los combates más intensos en la fase de avance aliado hacia las posiciones alemanas en la región de Thiepval y Pozières, en el norte de Francia. La batalla recibe su nombre del río Somme, que atraviesa el área donde se libraron los enfrentamientos; en la Primera Guerra Mundial, era común que las batallas se nombraran según el lugar geográfico en que tenían lugar, y el río era estratégico por sus trincheras, pueblos y colinas importantes para el control del frente occidental.

El 15 de septiembre ejemplifica la guerra de desgaste que caracterizó al Somme: los avances eran lentos y el costo humano, enorme.

Ese fatídico día, las tropas británicas realizaron ataques coordinados con apoyo de artillería pesada, intentando conquistar las trincheras alemanas fortificadas. Aunque lograron algunos avances locales, los combates fueron extremadamente difíciles debido a la resistencia alemana, que incluía bunkers, ametralladoras y alambres de púas. Las condiciones del terreno, convertido en un lodazal por la artillería y la lluvia, dificultaban aún más los movimientos de la infantería.

El 15 de septiembre ejemplifica la guerra de desgaste que caracterizó al Somme: los avances eran lentos y el costo humano, enorme. Miles de soldados británicos, franceses y alemanes resultaron muertos o heridos en solo un día de combates intensos. La fecha muestra cómo, a pesar de la brutalidad y las dificultades, las fuerzas aliadas continuaban presionando para debilitar las líneas enemigas, buscando finalmente romper la resistencia alemana.

En términos históricos, el 15 de septiembre de 1916 es recordado como uno de los días representativos de la perseverancia y el sacrificio de los soldados en la Batalla del Somme, reflejando la dureza de la Primera Guerra Mundial y la magnitud del conflicto en el frente occidental.

Propina | Ok

La primera hipótesis muy extendida fue que origen del término viene de la Guerra Civil Estadounidense, cuando los soldados utilizaban una pizarra para revelar los muertos en la batalla, “0 killed” (cero muertos) en el caso de que nadie pereciera.

La que a mí me parece más acertada y cierta es la siguiente: Los jóvenes intelectuales de Boston (allá por el 1830) usaron un código humorístico a principios del siglo XIX, de frases abreviadas con errores ortográficos como “KC” para decir “knuff ced”, “KY” para “know yuse” o “OW” para “oll wright”. Y aunque la mayoría de ellos pasaron de moda y jamás nadie se acordó de ellos, “OK” o “oll korrect” (todo correcto) persistió a lo largo de los años.

Esta abreviatura era una afirmación común que indicaba que estaba todo en orden y que ha sobrevivido hasta nuestros días.

Como anécdota quiero añadir que años más tarde, Martin Van Buren, presidente en busca de la reelección en 1840, lo usó como estrategia de campaña.

Su apodo, “Old Kinderhook”, en referencia al lugar en el que nació, hizo de la expresión “OK” su eslogan, aprovechando el doble sentido de sus iniciales con la expresión.