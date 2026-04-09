Billetes o caramelos

A mes y poco de las elecciones autonómicas en Andalucía -están fijadas para el día 17 de mayo- las posibilidades de María Jesús Montero para desempeñar un papel digno en su tierra están sufriendo un paulatino menoscabo tras las informaciones que se suceden como los eslabones de una cadena en sede judicial. Ayer, quien volvió a golpear fue el chofer ocasional de la empresaria Carmen Pano para ratificar lo que con anterioridad había declarado ella y que la cúpula socialista encabezada por la hoy aspirante a presidir su comunidad de nacimiento se apresuró a negar con sospechosa vehemencia e incluso mucho acento chirigotero. Álvaro Gallego, conductor al servicio de Pano de quien al parecer es además amigo personal, no tuvo el mínimo embarazo en reconocer que llevó a la sede del partido en la calle de Ferraz a la empresaria con una bolsa repleta de dinero. El testigo se apresuró a aclarar que no tenía ni idea de la cantidad pero que era cuantiosa porque, según sus recuerdos, había allí un montón de fajos de billetes. Declaró también que vio el carácter de la entrega porque la bolsa era transparente pero fue por casualidad. “Si no lo hubiera visto no podría decir qué entregaba. Por mí, como si eran caramelos”.

El proceso que ha dado en llamarse “caso Koldo” quizá porque era este señor navarro tan corpulento que ocupó cargos de tanta responsabilidad sin saber hacer la O con un canuto, el que más se ha distinguido está socavando cada vez más la credibilidad de un partido al que una red de indeseables ha mancillado para mucho tiempo y obligará tarde o temprano a una refundación mucho más profunda de la que parece haber meditado Sánchez en este último y convulso periodo de su existencia, rodeado de tiralevitas y apesebrados que no han pasado de cuadrarse a su paso y reírle las gracias. No se arregla por tanto este desastre descabezando a María Jesús Montero y mandándola a sucumbir a quinientos kilómetros de la Moncloa. Tampoco buscando un caballero con prestigio, competencia profesional y currículo irreprochable como Carlos Cuerpo, para que resuelva el desaguisado que deja atrás la ex vicepresidenta y dote de cierto barniz de credibilidad a un ejecutivo agotado. El futuro de este PSOE de pacotilla del que abomina Felipe González necesita volver a la casilla 0.