Caer rendidos

Podemos se ha caído del caballo y tras cosechar menos de un uno por ciento de los votos en las elecciones de Aragón y de Castilla y León y quedar como un partido extraparlamentario ha decidido sumarse a la coalición Por Andalucía encabezada por Izquierda Unida y con el movimiento Sumar entre sus patrocinadores para competir en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Podemos se ha caído del guindo tras esos resultados y comprobar que las perspectivas son mejores cuando la izquierda es generosa y camina unida como en Extremadura, donde obtuvieron un 10% de votos y subieron tres escaños, aunque en este caso eran la cabeza de cartel y Sumar un añadido anecdótico, en línea con el cordón sanitario que el partido morado ha impuesto a la formación de Yolanda Díaz a lo largo de todos estos años, pero que ahora ha decidido aflojar y compartir con ellos el mismo proyecto.

En el proceso de unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE llueve sobre mojado y se encuentra en una situación muy similar a la del esperpento de 2022, cuando Podemos llegó tarde al registro de la coalición y solo la generosidad el resto de los partidos permitió que se mantuviera lo pactado con anterioridad. El tiempo apremia porque las coaliciones deberán estar inscritas en el registro un minuto antes de la medianoche del 3 de abril y la coalición Por Andalucía tiene ya elegido al candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, y la composición de las candidaturas, por lo que es difícil reabrir las negociaciones para cambiar las personas designadas en los hipotéticos puestos de salida. Pero las prisas de Podemos, que ha dejado correr el tiempo hasta el lunes pasado cuando su portavoz nacional, Pablo Fernández, ofreció la “mano tendida” para incorporarse a la coalición, no hace olvidar que Por Andalucía lleva ofreciendo la integración en la coalición desde hace tiempo, una apuesta que contaba con la aprobación de la dirección andaluza de los morados pero que fue frenada desde la cúpula estatal dirigida por Ione Belarra, secundada por Irene Montero y los consejos áulicos de Pablo Iglesias.

La caída de Podemos en la realidad de las perspectivas electorales les ha hecho renunciar a dos de sus principios que parecían inmutables

Sin dudar de la franqueza del ofrecimiento de unidad, en Por Andalucía se ha puesto en cuarentena hasta que no haya un posicionamiento directo de la cúpula de Podemos y se abran paso unas negociaciones discretas sobre todos los asuntos que implica la llegada de un nuevo socio a una coalición que ya estaba en marcha, y porque se malician que los morados traten de endosarles el fracaso de una candidatura de unidad. Si, en efecto, no se llega a un acuerdo, la izquierda acudirá fracturada en tres trozos, puesto que a Por Andalucía y Podemos hay que añadir a Andalucía Adelante, el partido anticapitalista que tiene su electorado y que espera recoger a los votantes frustrados por las maniobras de los otras dos organizaciones a la gresca,

La caída de Podemos en la realidad de las perspectivas electorales les ha hecho renunciar a dos de sus principios que parecían inmutables: no participar en coaliciones donde la elección de la cabeza de cartel y las lista no se realizara mediante el procedimiento de primarias, en los que parten con una cierta ventaja porque la falta de implantación territorial la suplen con la implicación de sus bases y partidarios, participar en la elaboración del programa electoral y no participar en ningún proyecto con Sumar que forma parte del “Gobierno de la guerra”, por el incremento de los gastos en Defensa. Todo ello sin poner ninguna condición negociadora de partida. Quedaría por saber si este último paso es una decisión política de alcance que pueda ser trasladada al ámbito nacional para lograr que la izquierda a la izquierda del PSOE se presente unida, la única posibilidad -aunque remota ahora mismo- para que Pedro Sánchez pudiera volver a armar un gobierno de coalición.