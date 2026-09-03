Es capaz de discutirlo todo

Celebraba Pedro Martinez el título de la ACB conseguido con el Valencia cuando, precaviendo lo que iba a suceder, dijo: “Se irán jugadores, pero lo importante es tener una filosofía y creer en lo que hacemos”. Que es lo equivalente a lo dicho por Moncho López cuando habla de “la continuidad de un proyecto”.

Y es que muchos son los cambios en el COB sin que, por ello, tenga que perder su identidad: la fuerza del grupo. Será necesario que las nuevas incorporaciones, presupuesto mediante, asuman los conceptos tácticos y se ajusten con presteza “a un rol más que a un puesto”. Así “es ahora el baloncesto” a decir de los técnicos, López uno de ellos: “Read and react” (leer y reaccionar) para los modernos. Ataques impredecibles, a la carrera y protagonismo de los exteriores a ambos lados de la cancha.

Incorpora el conjunto ourensano a un “cañonero” como Marc García, al que puede acompañar en esta faceta Toms Leimanis, con el complemento en la dirección de un Xabi Oroz más defensor. Tambien sumará en ataque Sesan Russell en el “2”. Con menos centímetros pero mayor polivalencia, los interiores, Jan Zídek, que puede jugar “abierto”, Javier Nicolau, más taponeador, y Eddy Pinedo (¿Recuerdan a Alfonso Reyes?) con presencia física y capacidad de mejora.

¿Hasta donde se puede llegar? Que mejor respuesta que la contestación de Jorge Luis Borges, “no estoy loco (sic)”, a la pregunta de un librero amigo: “¿Quiere que los venda?”, en referencia a los ejemplares de su primer libro, que el poeta había depositado sobre el mostrador: “Pero si podría -sugería Borges- ir introduciéndolos en los bolsillos de los abrigos de sus clientes”. La sensatez nos lleva a pensar que el COB no estará en los pronósticos por el ascenso, pero sí, por perseverancia en los básicos del juego, será un COB capaz de discutirlo todo.