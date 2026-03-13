Zapatero y las elecciones

Es probable que esta periodista tenga la cabeza a pájaros, o que su concepto sobre los votantes socialistas se encuentre sobredimensionado. Es probable. Porque le parece inexplicable, me parece inexplicable, que Moncloa y Ferraz hayan mandado a José Luis Rodríguez Zapatero a hacer campaña en las elecciones de su tierra, o su extierra, Castilla y León. Un expresidente de Gobierno que actualmente tiene sobre su cabeza el foco de presunta corrupción, un expresidente considerado el mejor amigo de Nicolás Maduro y de los hermanos Rodríguez de Venezuela, los tres de dudoso talante democrático, por no decir abiertamente talante dictatorial.

Hace campaña un expresidente con ingresos muy abultados procedentes de operaciones no suficientemente explicadas, que ha “enchufado” a la empresa de comunicación de sus hijas para ser contratada por personalidades del chavismo y chiringuitos de amigos españoles; un Zapatero mediador ante empresas tecnológicas chinas que están en el punto de mira de la UE por sus actividades de espionaje, que ha engrosado sensiblemente su patrimonio sin que se aclare su origen… En fin, un expresidente de Gobierno que no sería la persona más indicada para pedir el voto. Pero, los actuales dirigentes del sanchismo, con el presidente de Gobierno a la cabeza, creen sin embargo que, por su origen leonés, es un puntazo en la campaña electoral. Raro, raro, raro.

Es posible que esta periodista tenga mejor concepto de los votantes socialistas que los propios socialistas, aunque en el momento actual es obligado distinguir entre los que defienden las siglas y la historia del PSOE con uñas y dientes, y los que abrazan los modos que ha impuesto Sánchez con el argumento de que hay que adaptarse al cambio de los tiempos. Lógico, indispensable, pero adaptarse a los nuevos tiempos no significa renunciar a ciertos principios que se mantienen inamovibles a lo largo de los siglos. Los principios que tienen que ver con la ética, el respeto, la igualdad, no utilizar el cargo para provecho propio y no meter la mano en un cajón que no les pertenece.

Sánchez va a por todas en Castilla y León. Se comprende, se juega mucho. Pero precisamente porque se juega mucho, tanto él mismo como su partido, se entiende regular que haya acudido a ZP para incrementar el voto y ver si así acaba de una vez con la hegemonía del PP en el gobierno regional desde hace varias décadas.

Al parecer no confían suficientemente en su nuevo candidato, Carlos Martínez, que sin embargo ha sido reelegido varias veces alcalde de Soria con muy amplias mayorías. En buena ley, Martínez tendría que provocar más entusiasmo para el votante tradicional socialista que el expresidente de Gobierno, pero… los caminos que provocan ciertas reacciones políticas son inescrutables. Y a lo mejor resulta que tiene atractivo el mensaje que transmite un expresidente de Gobierno que tomó decisiones muy graves que nos hicieron pagar un gran precio y, además, perdió hace mucho su imagen de político intachable, de político sin mácula.