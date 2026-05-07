Catedral de Barcelona.

En realidad, se llama Santa Iglesia Catedral Basílica de la Santa Cruz y Santa Eulalia, pero los barceloneses la llaman Seo o Seu para abreviar.

Es la catedral gótica de Barcelona, sede de la archidiócesis de la Ciudad Condal.

La primera piedra de la construcción actual se colocó el 7 de mayo de 1298 sobre una antigua catedral románica, construida a su vez sobre una iglesia de la época visigoda que sustituyó a una basílica paleocristiana.

En el siglo XIX se añadió la impresionante fachada neogótica, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona de 1888.

La riqueza ornamental de la basílica es grandiosa. Alberga alrededor de 40 capillas, decoradas con retablos góticos de célebres pintores catalanes, 215 claves de bóveda y 200 gárgolas entre las que, además de demonios, encontramos un toro, un elefante y un unicornio.

El templo tiene además 21 campanas encabezadas por la Honorata, refundida en el siglo XIX después de que Felipe V la destruyera por haber repicado para anunciar y alentar el levantamiento de 1714 (Sitio de Barcelona).

Debido a su majestusidad dejamos una reseña de los sitios que no debes perderte si lo visitas.

Fachada principal: con motivo de la Exposición Universal de Barcelona (1888), después de casi cuatrocientos años sin hacer grandes obras en la catedral, gracias al promotor Manuel Girona i Agrafel,

La fachada neogótica de 40 metros de ancho consta de la portada flanqueada por dos torres con altos pináculos, está ornamentada con todo tipo de elementos de estilo gótico de líneas verticales y con gran profusión de imágenes de ángeles y santos.

Torres-campanario: una de las torres llamada de las horas o reloj, se sustenta sobre la entrada de San Ivo. Se encuentra en esta torre la campana llamada Eulalia, que es la más grande con 3 toneladas de peso; es la que toca las horas y con el nombre de Honorata la que da los cuartos. (ya hemos hablado de ella)

Altar Mayor: consagrado en el año 1337 por el obispo Ferrer Abella (1335-1344), el ara de tres metros de longitud es de mármol blanco y está sostenido por dos capiteles del primitivo templo visigótico del siglo VI.

Claves de bóveda: la restauración llevada a cabo en el año 1970 permitió descubrir la policromía de las claves de bóveda que el paso de los siglos había ido oscureciendo.

La catedral tiene en total 215 claves, siendo las de la nave principal las más grandes, de dos metros de diámetro y con un peso de 5 toneladas.

Coro: Carlos I decide que la celebración del XIX capítulo de la orden del Toisón de Oro sea en Barcelona y manda habilitar el coro de su catedral para la fecha del 5 de marzo de 1519.

Propina | La Sagrada Familia

La Guerra Civil española detuvo la construcción de la Sagrada Familia, ya que una parte de los planos originales diseñados por Gaudí fue destruida en un incendio provocado en julio de 1936.

La iglesia es ahora la mayor iglesia católica romana inacabada del mundo. La finalización de la estructura será este año, centenario de la muerte de Gaudí.

En el momento de la muerte de Gaudí, en 1926, la estructura estaba terminada entre un 15% y un 25%.

El famoso pintor Salvador Dalí dijo: “Sería una traición pensar en terminar la Sagrada Familia... sin su genio. Que se quede ahí, como un enorme diente podrido”.

La Sagrada Familia fue obra de Josep María Bocabella, devoto católico y fundador de la Asociación Espiritual de Devotos de San José. Tras una peregrinación a Roma en 1872, Bocabella decidió construir la estructura en Barcelona. Tras varios años de búsqueda del terreno adecuado para la iglesia, la primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en marzo de 1882.

A pesar de que Antoni Gaudí es el nombre más prominente vinculado a la construcción de la Sagrada Familia, no fue el primer arquitecto que estuvo a cargo. La construcción comenzó con la participación de Francisco de Paula del Villar. Un año después de iniciarse la construcción de la estructura, en marzo de 1883, Villar dimitió por desavenencias entre él y el ayuntamiento, y Gaudí tomó el relevo.

Con más de 4,7 millones de turistas en 2019, la Sagrada Familia se ha convertido en una de las atracciones más destacadas de Barcelona. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 la obligó a cerrar sus puertas al público en marzo de 2020. Se reabrió en 2021.

A pesar de su prominencia y esplendor, la archidiócesis de Barcelona no considera la Sagrada Familia como la iglesia catedral de la ciudad. Ese honor, en cambio, corresponde a la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

La obra de Antoni Gaudí, incluyendo parte de la Sagrada Familia, está considerada por la Unesco como un sitio patrimonial destinado a ser preservado. Junto con la cripta y la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, otras seis estructuras de Gaudí en la ciudad de Barcelona fueron nombradas patrimonio desde 1984 hasta 2005.